Peugeot introduce sul mercato dei pezzi di ricambio dell’economia circolare

L’ambizione di Peugeot per un sempre maggiore rispetto e tutela dell’ambiente in cui viviamo assumono oggi ulteriore spessore grazie alla possibilità di effettuare la riparazione delle vetture Peugeot utilizzando pezzi di ricambio originali provenienti dall’economia circolare. Questo garantisce grandi vantaggi in termini di salvaguardia ambientale e dal punto di vista economico.

Esistono tre tipologie di ricambi che possono essere scelti per eseguire la manutenzione e la riparazione della propria vettura Peugeot. Parliamo di ricambi riutilizzati attingendo da un catalogo di 2 milioni di pezzi, tutti offerti con un anno di garanzia. Al centro di questa iniziativa ci sono le officine autorizzate della casa del Leone che ovviamente rispettano tutti i protocolli di sicurezza imposti dalla situazione sanitaria attuale.

Peugeot: la gamma di pezzi di ricambio si amplia con componenti provenienti dall’economia circolare

Le officine partecipano attivamente alla salvaguardia ambientale tramite il progetto My Tree. Partendo dalla richiesta di un pezzo di ricambio originale proveniente dall’economia circolare, Peugeot si impegna a piantare un albero nell’ambito della nuovo progetto di riforestazione che si occupa della mangrovia del Senegal.

Dopo aver completato la riparazione in officina, viene consegnato un certificato che attesta il contributo alla salute del pianeta grazie a questa consapevole scelta di sostenibilità ambientale. Se ciò non bastasse, la casa automobilistica francese propone una promozione cashback rivolta a tutti i suoi clienti che effettuano manutenzione e riparazioni post-vendita della propria vettura presso la rete autorizzata del Leone.

Prenotando online entro febbraio un appuntamento per la manutenzione e riparazione della propria vettura Peugeot, viene garantito uno sconto immediato del 10%, a cui segue un ulteriore 10% di sconto da utilizzare entro fine anno effettuando sempre una prenotazione online.

Si tratta praticamente la stessa iniziativa lanciata qualche settimana fa da Citroën, altro brand di Stellantis. Questa promozione va ad aggiungersi alle esclusive offerte proposte già dalla casa automobilistica francese.

