Chrysler Pacifica 2021: Mopar presenta dei nuovi accessori per il minivan

Mopar ha annunciato nelle scorse ore dei nuovi accessori per l’ultimo restyling della Chrysler Pacifica, il minivan più capace d’America con trazione integrale e ancora il primo ed unico monovolume ibrido plug-in.

Mark Bosanac, vicepresidente di Mopar Service, Parts & Customer Care Nord America, ha detto: “Mopar offre oltre 85 accessori di qualità testati e forniti in fabbrica nella pluripremiata gamma di minivan del marchio Chrysler. Dai portapacchi alle cucce per gli animali domestici, Mopar offre opzioni di stoccaggio ancora più innovative per la nuova Chrysler Pacifica“.

Chrysler Pacifica 2021: ecco i nuovi accessori realizzati da Mopar per l’ultimo restyling

Fra gli accessori disponibili per la Pacifica 2021, nonché per la Voyager entry-level, abbiamo il box da carico sul tetto con capacità di 0,36, 0,39 o 0,48 m³ da 490 dollari (404 euro), borse da carico sul tetto da 0,31 o 0,45 m³ da 148 dollari, porta bici e snowboard a a 255 dollari (210 euro), porta bici verticale a 200 dollari (165 euro), porta bici con montaggio su forcella a 175 dollari (144 euro), cuccia per animali domestici a 190 dollari (156 euro), contenitori per carico Stow ‘n Go a 139 dollari (114 euro), borsa frigo pieghevole a 41,25 dollari (34,06 euro), tappetini per tutte le stagioni a 260 dollari, pellicola protettiva per il display del sistema di infotainment da 20 dollari (16,51 euro) e kit di sicurezza stradale a 116 dollari (95,79 euro).

Ad esempio, il box di carico sul tetto, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, riesce a mantenere il carico asciutto e sicuro. Ogni supporto è dotato di un sistema di apertura che consente al coperchio a cerniera di aprirsi e chiudersi delicatamente. Il design aerodinamico, inoltre, è resistenza al vento e offre uno stile elegante.

Il porta bici verticale utilizza delle ganasce autoregolanti automatiche per un bloccaggio sicuro della propria bici. La borsa frigo pieghevole targata Chrysler, con il lato morbido e pieghevole, dispone di maniglie per il trasporto e si adatta alla maggior parte degli spazi di archiviazione. Il kit di sicurezza stradale, invece, include torcia, coperta in pile, triangolo di sicurezza, pinze, guanti, cacciaviti con testa piatta, due corde elastiche e altro ancora.

