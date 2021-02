Stellantis deposita il marchio “Magneto”, forse per Future EV

Jeep ha un nuovo Wrangler elettrico in arrivo, almeno in forma concettuale. All’inizio di questa settimana, la società ha mostrato il 4×4 alimentato a batteria in due immagini oscure, promettendo un debutto al prossimo Safari di Pasqua a marzo di un prototipo quasi in produzione. Anche se non sappiamo esattamente come Jeep chiamerà il suo fuoristrada EV, nuovi documenti potrebbero fornire un suggerimento.

Una recente domanda di marchio registrato da Stellantis presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti propone il nome “Magneto”

Una recente domanda di marchio registrato da Stellantis (ex FCA) presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti propone il nome “Magneto”. Il deposito del marchio, scoperto originariamente da CarBuzz, è stato depositato il 5 febbraio di quest’anno e si applica a “veicoli a motore, vale a dire, veicoli a motore di concetto”, secondo il sito web dell’USPTO.

Il termine “magnete”, secondo la sua definizione più standard, si riferisce a un generatore elettrico a magneti permanenti, che avrebbe senso come nome di un veicolo completamente elettrico. “Magneto” è anche il nome dell’antieroe degli X-Men che può muovere oggetti di metallo con la sua mente, il che si applica. In ogni caso, è possibile che Stellantis inserisca questo nome da utilizzare su un veicolo elettrico alla fine, e sebbene non ci sia alcuna menzione specifica di Jeep nel deposito, la nostra ipotesi migliore è l’imminente Wrangler elettrico.

Come specifica il deposito del marchio, il nome è per l’uso su un veicolo “concept”, il che significa che il Wrangler elettrico che vedremo il prossimo mese probabilmente non sarà pronto per la produzione. Ma il concetto dovrebbe fornire un primo assaggio di cosa aspettarsi quando il Wrangler EV arriverà sul mercato, indipendentemente dal fatto che la targhetta Magneto rimanga o meno.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: la sessione extra di sabato nuovamente cancellata a Sochaux

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI