John Elkann e Carlos Tavares di Stellantis visitano gli stabilimenti di Detroit

John Elkann e Carlos Tavares, rispettivamente presidente e CEO di Stellantis, hanno visitato il Detroit Assembly Complex, composto dagli stabilimenti di Mack Avenue e Jefferson, per incontrare i dipendenti e dare un’occhiata in prima persona a come viene svolto il lavoro.

Questo segna la loro prima visita in Nord America da quando la fusione tra FCA e PSA, che ha portato alla nascita del nuovo gruppo, è stata completata il mese scorso. Si tratta inoltre di un passo molto importante per portare avanti la nuova organizzazione.

Stellantis: il Detroit Assembly Complex visitato da John Elkann e Carlos Tavares

La visita a Detroit ha permesso a Elkann e Tavares di scoprire con i propri occhi come vengono realizzati alcuni dei veicoli più importanti che il nuovo gruppo produce in Nord America, in particolare la nuova Jeep Grand Cherokee L svelata all’inizio di quest’anno.

Nel corso della visita, i membri del team delle fabbriche di Jefferson e Mack Avenue hanno mostrato ai due responsabili e agli altri leader di Stellantis, tra cui Mike Manley (capo di Stellantis America) e Mark Stewart (COO di Stellantis Nord America), i miglioramenti del processo che hanno apportato per ottimizzare la qualità del prodotto, risparmiare soldi e preparare i dipendenti ad aspirare al massimo successo nell’ambiente di produzione.

Nel corso del tour negli stabilimenti del Detroit Assembly Complex, Carlos Tavares ha dichiarato ai dipendenti: “Non c’è niente di più importante in un’azienda automobilistica delle sue persone, specialmente coloro che sono appassionati di ciò che stanno facendo e impegnati a creare un’azienda e prodotti migliori. Abbiamo creato questa azienda chiamata Stellantis perché abbiamo a cuore i nostri dipendenti e vogliamo portarli alla vittoria“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI