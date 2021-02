DS 9 arriva in Portogallo esclusivamente con motore ibrido plug-in

DS, marchio del neonato Stellantis Group, ha annunciato l’apertura degli ordini per la nuova DS 9 in Portogallo. Con le prime unità previste per la seconda metà del 2021, il nuovo modello punta a “sedurre” i clienti del segmento D Premium. Per questo la DS 9 utilizza la piattaforma EMP2, la stessa usata nella Peugeot 508, ma con il passo più lungo mai ottenuto con questa piattaforma (2895 mm). In termini di design, uno dei principali punti di forza del marchio francese, la DS 9 mostra somiglianze con le “cugine” DS 3 e DS 9, come nel caso della griglia con effetto tridimensionale. Questa volta per uno stile “fastback”.

In Portogallo, i clienti avranno a disposizione un solo motore. Con il nome DS 9 E-Tense, troviamo un motore a benzina PureTech sovralimentato da 1,6 litri combinato con un motore elettrico che, insieme, erogano una potenza massima di 225 cavalli e 360 ​​Nm di coppia. Grazie alla batteria da 11,9 kWh, il DS 9 garantisce un’autonomia dichiarata di 56 km e, quindi, rimane coperto dalle agevolazioni fiscali degli ibridi plug-in, così come l’intera gamma DS con motorizzazione simile.

Per quanto riguarda l’attrezzatura, in Portogallo DS 9 sarà proposta con due allesitmenti: Performance Line + e Rivoli +. Come ci si aspetterebbe da un modello premium del segmento D, il riempimento dell’attrezzatura standard è ampio e abbiamo, ad esempio, sospensioni DS Scan Suspension, avviso di deviazione della traiettoria con correzione automatica dello sterzo, frenata di emergenza automatica, riconoscimento dei segnali stradali, programmatore di velocità con limitatore, sensori di parcheggio e telecamera posteriore, sistema di fari DS Active LED Vision, sedili anteriori riscaldati con comando elettrico, sistema di accesso e avviamento senza chiave, quadro strumenti digitale e ruote da 19 pollici.

Tuttavia, l’allestimento Rivoli + aggiunge all’equipaggiamento sopra menzionato il sistema di avviso di fatica DS Driver Attention Monitoring, sistema di posizionamento della corsia, sedili di ventilazione e funzione di massaggio, aria condizionata tri-zone. La Performance Line +, che, come suggerisce il nome, ha una natura leggermente più sportiva, offre un rivestimento in alcantara.

