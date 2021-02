DS 7 Crossback E-Tense permette di affrontare al meglio la stagione invernale

Le basse temperature tipiche della stagione invernale rappresentano un vero problema per gli automobilisti, incluse anche le insidie presenti lungo la strada che non permettono di mantenere la giusta aderenza.

Su buona parte della rete stradale ed autostradale italiana vige l’obbligo di pneumatici invernali con omologazione M+S oppure la presenza di catene a bordo. Queste ultime possono essere installate su gomme con diametro non superiore a 17”, quindi ad esempio non sono compatibili con la DS 7 Crossback E-Tense in quanto l’equipaggiamento di serie prevede gomme con dimensioni di 19”.

DS 7 Crossback E-Tense: il SUV ibrido propone diverse caratteristiche per affrontare al meglio l’inverno

Per fortuna, il crossover 100% elettrico offerto da DS Automobiles è dotato di pneumatici invernali in modo da garantire un sostanziale aiuto in termini di grip nella stagione invernale. In aggiunta, il veicolo propone diverse componenti dedicati per affrontare al meglio le basse temperature, rigorosamente di serie.

Innanzitutto è presente la tecnologia ibrida plug-in composta da un motore turbo benzina da 1.6 litri in grado di sviluppare 200 CV di potenza. A questo si aggiungono due propulsori elettrici da 80 kW ciascuno per una potenza complessiva pari a ben 300 CV. Il powertrain endotermico si occupa di gestire la motricità dell’assale anteriore mentre uno dei due motori elettrici si occupa di quella posteriore.

Grazie alla modalità 4×4 selezionabile dal guidatore, la Crossback E-Tense propone la trazione integrale. Questa modalità può essere sfruttata fino a una velocità massima di 135 km/h. Il SUV ibrido plug-in offre un’altra caratteristica per affrontare al meglio il freddo della stagione invernale: il pre-condizionamento dell’abitacolo.

Sempre grazie alla tecnologia ibrida plug-in, il SUV permette di raggiungere una temperatura di circa 21° C ancora prima di salire a bordo. È sufficiente che la batteria sia carica per impostare in anticipo la temperatura dell’abitacolo direttamente dallo smartphone grazie all’app MyDS. In Italia, la DS 7 Crossback E-Tense parte da 52.700 euro in versione Business.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI