Nuova Fiat Panda: sarà questo il suo aspetto?

Si parla tanto di una nuova Fiat Panda. La celebre utilitaria della principale casa automobilistica italiana nei prossimi anni avrà una nuova generazione che però rappresenterà un modello completamente diverso da quello che noi tutti conosciamo. La vettura infatti subirò una vera e propria trasformazione con il passaggio dal segmento A al segmento B del mercato e l’elettrificazione della sua gamma.

Il 2023 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto della nuova Fiat Panda: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

Anzi è molto probabile che la nuova Fiat Panda sarà venduta solo ed esclusivamente in versione 100 per cento elettrica. In tanti si domandano come cambierà esteticamente la vettura che molto probabilmente arriverà nel corso del 2023. Qui vi proponiamo uno dei numerosi render presenti sul web che provano ad ipotizzare quello che sarà l’aspetto definitivo della nuova Panda quando finalmente questo modello sarà presentato ufficialmente dal nuovo gruppo Stellantis.

Appare evidente che l’autore del render pensa, come del resto è probabile che sia viste le dichiarazioni dei dirigenti della casa di Torino, che la nuova Fiat Panda si ispirerà chiaramente alla concept car Fiat Centoventi che la principale casa automobilistica italiana ha svelato tra la sorpresa generale in occasione del Salone dell’auto di Ginevra del 2019.

Probabile che la vettura possa crescere in lunghezza rispetto al modello attuale sfiorando i 4 metri. Inoltre si dice anche che l’altezza da terra possa essere maggiore rispetto alla Panda con un modello più in stile crossover. Infine per quanto riguarda i motori si ipotizza che molto probabilmente questo modello condividerà i propulsori con quelli della gamma delle recente 500 elettrica. Vedremo dunque nei prossimi mesi se arriveranno ulteriori dettagli sulla nuova Fiat Panda e se finalmente sapremo l’anno esatto in cui questo nuovo e atteso modello farà il suo debutto.

