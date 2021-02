Nuovo Fiat Fiorino: un prototipo mostra le novità in arrivo

Fiat è sicuramente uno dei marchi più importanti all’interno del nuovo gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra FCA e PSA. Anche se in alcuni mercati (come quello statunitense) conta pochissimi esemplari, in Italia è ancora molto attiva.

Molti di voi sanno che la casa automobilistica torinese propone diversi modelli anche nel segmento dei veicoli commerciali. Uno di questi è il Fiat Fiorino che sembra otterrà presto una significativa riprogettazione come testimoniato da un prototipo quasi completamente camuffato immortalato in nuove foto spia.

Nuovo Fiat Fiorino: un prototipo semi-camuffato si mostra in alcune foto spia

Secondo quanto riportato negli scatti “rubati”, il prototipo dispone di mimetizzazione presente sulla parte frontale e sull’intera metà inferiore. Nel complesso, sembra che il marchio di Stellantis non apporterà grossi cambiamenti alla nuova generazione del Fiorino, sebbene il design del frontale sia più elegante e moderno. Ciò non dovrebbe essere una sorpresa considerando che l’attuale generazione del furgoncino ha ricevuto un restyling in seguito al lancio del model year 2016.

Al momento non abbiamo ancora informazioni concrete circa il motore che sarà utilizzato. Tuttavia, i fotografi che hanno catturato le foto spia affermano che il quattro cilindri da 1.4 litri prodotto da Fiat sarà il motore standard. È probabile, però, che lo storico brand italiano offra anche un turbo a quattro cilindri da 1.3 litri come alternativa.

Il nuovo Fiat Fiorino dovrebbe ricevere un completo restyling degli interni con un design più moderno e funzionale assieme ai più recenti sistemi di assistenza alla guida ed infotainment. Per quanto riguarda il debutto, dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno come model year 2022, anche se non è ancora chiaro in quali mercati sarà disponibile. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni in merito.

