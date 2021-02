Nuova Peugeot e-208 eletta Electric Business 2021

Si è svolta Parigi la sesta edizione dei Business Trophies 2021 2021 su iniziativa della rivista Kilomètres Entreprise. Oltre alla Opel Insignia, è stata premiata un’altra vettura di Stellantis: la Peugeot e-208 completamente elettrica. In particolare, la vettura ha ricevuto il primo premio nella categoria Electric Business 2021.

I premi sono stati assegnati da una giuria composta da 14 giornalisti di cui 12 della redazione di Kilomètres Entreprise. Sono stati messi in palio nove trofei della categoria Business per un totale di 79 veicoli selezionati tra le novità rispondenti ai criteri di utilizzo professionale in azienda.

Nuova Peugeot e-208: Kilomètres Entreprise ha premiato la compatta elettrica

Nella categoria Electric Business per il 2021, la e-208 ha vinto contro 11 avversarie, con un totale di 20 punti, aggiudicandosi il primo premio. La gamma della Peugeot 208 ha già ricevuto 26 premi dal suo lancio avvenuto ad ottobre 2019, fra cui quello di Car of the Year 2020. Vi ricordiamo che la vettura porta con sé diverse novità molto interessanti fra cui l’innovativo sistema di infotainment i-Cockpit sviluppato dalla casa del Leone con strumentazione 3D.

Hugues de Laage, direttore vendite B2B in Francia, ha detto: “Siamo molto orgogliosi che Peugeot e-208 sia stata riconosciuta come il miglior veicolo elettrico aziendale dell’anno. La strategia di prodotto del gruppo su questa piattaforma multienergetica viene premiata e consente a Peugeot 208 di essere riconosciuta per le sue qualità intrinseche. Abbiamo l’ambizione di far aumentare le vendite dopo quest’anno di piena commercializzazione. La Peugeot e-208 ha il miglior costo di utilizzo della sua categoria e dobbiamo continuare a progredire per guadagnare più quote di mercato della e-208 rispetto a quelle della 208 con motore endotermico“.

