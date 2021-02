Opel Insignia premiata da Kilometers Enterprise

La rivista Kilometers Enterprise ha testato 79 auto in occasione dei Trophées Business 2021 in cui sono state selezionate nove vetture sulla base di criteri per l’utilizzo professionale nelle aziende. La giuria era composta da 14 esperti: 12 giornalisti della redazione di KMS Edition affiancati dal direttore editoriale di Autoactu Florence Lagarde e dal responsabile ed editor del settore automotive di Le Figaro Sylvain Reisser.

Quest’anno la redazione di Kilometers Enterprise ha selezionato sette modelli a cui assegnare i premi 2021. Nella categoria business, la Opel Insignia ha conquistato la prima posizione.

Opel Insignia: l’ammiraglia tedesca conquista il premio business della rivista francese

La vettura, che ha ricevuto un restyling di metà carriera nel 2020, è riuscita a convincere la redazione con il suo design accattivante, per il compromesso fra prestazioni e comfort e ovviamente per le varie caratteristiche progettate appositamente per i professionisti come il valore residuo e il costo di proprietà.

L’ammiraglia tedesca si è particolarmente distinta per le sue qualità di berlina a prova di autostrada, offrendo una manovrabilità e un comportamento ai vertici della categoria. Hugues de Laage de Meux, direttore di PSA Corporate Sales France, ha ricevuto il premio da Louis Daubin, direttore editoriale di Kilometers Enterprise.

Hugues de Laage de Meux ha elogiato le prestazioni della Opel Insignia, affermando: “Il team ha fatto un ottimo lavoro e siamo molto orgogliosi che la redazione di Kilometre Enterprises abbia posizionato Insignia a un livello molto alto. Il prossimo piano di Opel dovrebbe consentirci di continuare a ricoprire ruoli di primo piano fra i marchi stranieri negli anni a venire con nuovi modelli molto attesi“.

