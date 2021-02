Ram 1500 TRX guidato da due persone molto importanti del settore | Video

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a diversi video che mettono in mostra le caratteristiche e le potenzialità del nuovo Ram 1500 TRX. Esempi sono i vari filmati dello youtuber Street Speed 717. Il canale YouTube Hagerty ha deciso, però, di registrare una recensione un po’ insolita in quanto sono due persone completamente diverse a mettere alla prova lo stesso veicolo.

Il primo è Kevin Madsen, giornalista automobilistico, mentre il secondo è Robb Holland, pilota automobilistico. Questo formato ci permette di scoprire le caratteristiche del TRX da due diverse prospettive, fatte da due persone che vantano una grande esperienza nel mondo automobilistico.

Ram 1500 TRX: due esperti del mondo automobilistico hanno provato il pick-up Hellcat

Madsen sembra davvero stupito dalle caratteristiche del pick-up Hellcat. Sin dal primo momento, egli ha sottolineato un dettaglio interessante poco visibile e non scoperto da tutti. Se si apre il cofano del TRX e si rimuove la copertura in plastica, è possibile vedere un Raptor fra le fauci di un T-Rex. Questo è un chiaro riferimento al fatto che la casa automobilistica americana mira a fronteggiare direttamente l’F-150 Raptor di Ford con il suo modello.

Citando la sua Mazda Miata, il giornalista automobilistico afferma che il compressore presente in questo pick-up è di circa 2,4 litri ed è in grado di spostare più aria rispetto a quello installato sulla sua vettura. Successivamente, il recensore è rimasto stupito dalle sospensioni attive firmate Bilstein. Egli riconosce che il Ram 1500 TRX è stato progettato per l’off-road. Dopo aver attivato la modalità di guida Baja, Kevin Madsen si è divertito a sollevare enormi nuvole di polvere.

Per quanto riguarda Robb Holland, sembra avere molto entusiasmo una volta salito a bordo del pick-up Hellcat. Tuttavia, egli si rende conto dei difetti mostrati dal pick-up nel momento in cui viene guidato seriamente in pista.

Holland afferma che questo veicolo è stato progettato per supportare senza problemi degli pneumatici da corsa. Dopo vari test condotti, i due recensori arrivano alle conclusioni. Per scoprirle vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

