Opel: una panoramica dei nuovi prodotti per il 2021

Il 2021 indubbiamente sarà un anno ricco di novità per Opel. Non ci saranno molti nuovi prodotti, anche perché Opel non ha tanti modelli in portafoglio a differenza di altre case automobilistiche. Ma sono importanti: prima la Crossland rivista, poi la Mokka elettrica e infine la nuova Astra. A proposito di quest’ultima nel 2021 lascerà definitivamente la piattaforma di General Motors e si affiderà alla piattaforma EMP2 del gruppo PSA. L’Astra è in costruzione a Rüsselsheim insieme alla DS 4 di recente introduzione.

Tutti i futuri modelli Opel saranno caratterizzati dal nuovo stile, che è otticamente enfatizzato dalla nuova sezione anteriore denominata “Vizor”. Uno dei modelli più popolari di Opel riceverà un aggiornamento in termini di ottica, tecnologia e motori. Il design del nuovo Crossland, che perde la X nel nome, si basa sul nuovo approccio stilistico di Opel. La parte anteriore del Vizor si sviluppa orizzontalmente e presenta nuovi fari completamente adattivi a LED. La sezione posteriore è stata modificata in modo meno significativo, ma ha un paraurti modificato e un nuovo design delle luci.

La nuova Opel Mokka è diventata davvero chic. Il SUV sarà in vendita a marzo e porterà una ventata di aria fresca per il marchio tedesco. A cominciare dal design degli esterni, che caratterizza il nuovo frontale Vizor ed è caratterizzato da linee nette e muscolose. La versione più attesa sarà laMokka-e, la versione elettrica al 100% con una trasmissione da 136 CV alimentata da una batteria da 50 kWh e può percorrere fino a 324 km con una singola carica.

infine la nuova generazione di Opel Astra sarà presentata alla fine dell’estate all’IAA, un modello completamente nuovo che utilizza la piattaforma EMP2 del Gruppo PSA. Tecnicamente ci saranno probabilmente molti parallelismi con la DS 4 e la prossima Peugeot 308, come un display head-up con realtà aumentata.

