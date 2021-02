Nuova Opel Astra: ecco quale sarà l’offerta di motori

La nuova Opel Astra è la grande novità del marchio tedesco per quest’anno. La sesta generazione della compatta di Russelheim non è ancora stata mostrata, sebbene manchino solo sette mesi prima del suo debutto mondiale previsto per settembre 2021. Una delle grandi novità che sarà presentata in anteprima al Munich Hall, se questa fiera finalmente aprirà i battenti.

Opel ha già redatto tutti i progetti per questo importante modello, che tecnicamente e stilisticamente romperà completamente con il modello attualmente in vendita. La nuova Opel Astra è il secondo modello con la piattaforma EMP2 che dice addio alla tecnologia tedesca e scommette su quella francese. La messa a punto del telaio opterà per una dose extra di comfort e non sulla sportività come alcuni dei suoi rivali.

Esteticamente, la nuova Opel Astra seguirà anche la nuova e moderna filosofia di design introdotta per la prima volta con il SUV Mokka, con il sottile gruppo ottico anteriore e il pannello della griglia “Vizor” in un unico pezzo. I designer tedeschi hanno sviluppato un design della silhouette molto attraente con un volume posteriore più dinamico. La nuova Astra presenterà anche opzioni di verniciatura bicolore.

La nuova Opel Astra avrà una gamma di sei versioni. In dettaglio ci sarà una sola versione diesel con il motore a quattro cilindri da 1,5 litri, fino a quattro opzioni a benzina con il PureTech a tre cilindri da 1,2 litri e il 1.6 PureTech a quattro cilindri e il plug-in Opel Grandland X Hybrid ibrido. Quest’ultima opzione sarà la più efficiente e la più potente che sarà associata al profilo più sportivo della finitura GSi.

La produzione della nuova Opel Astra prenderà il via il 30 agosto presso la sede di Russelheim, Germania. Dato che verrà presentato tra il 7 e il 12 settembre , l’apertura del portafoglio ordini è prevista per lo stesso mese di settembre. Le prime consegne agli inizi del 2022.

