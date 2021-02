Nuovo Opel Mokka apprezzato anche dagli esperti di stile

Jorge González, coreografo, modello e membro della giuria per lo spettacolo televisivo Let’s Dance, e Boris Entrup, make-up artist apparso nel casting show sostenuto da Opel, condividono l’amore per il loro luogo di residenza, Amburgo, e per il nuovo Opel Mokka.

Parlando di quest’ultimo, González ha dichiarato: “Davvero un grande design, molto moderno e senza tempo! Opel riesce sempre a sorprendere con nuovi modelli. Molti sono sorpresi che io guidi una Opel. Si aspettano qualcos’altro. Io guido Opel con orgoglio. Le auto hanno un’anima. Opel è fatta dalla gente per la gente“.

Nuovo Opel Mokka: l’ultima generazione del SUV è stata apprezzata da due importanti figure dello stile

Entrup invece ha affermato: “Mi piace molto lo stile del color verde matcha in combinazione con il nero. Anche il nuovo volto di marca con il Vizor è ben eseguito. Sono entusiasta degli interni perché tutto è così ben collocato; nulla distrae. Opel si adatta al mio stile di vita. Nel 2021, voglio prendere decisioni più rispettose dell’ambiente e questo include guidare un’auto elettrica o ibrida“.

Il nuovo Mokka colpisce per le proporzioni perfette e la precisione fin nei minimi dettagli. Gli sbalzi corti e la percezione di larghezza sono tipici dell’aspetto audace e puro di questo SUV compatto lungo 4,15 metri.

La caratteristica più interessante presente a bordo del veicolo è senza dubbio il nuovo frontale Opel Vizor. Si tratta di una soluzione che rappresenta il nuovo volto della casa automobilistica tedesca, sostituendo la griglia di raffreddamento e integrando perfettamente i fari a LED e il nuovo emblema del fulmine Opel Blitz in un unico elemento.

Il nome del modello appare per la prima volta al centro del portellone con un carattere appositamente progettato che forma la parola Mokka in modo tecnico, fluido e vivace. All’interno dell’Opel Mokka è presente il nuovo Pure Panel che integra due grandi schermi e si concentra sull’essenziale.

A differenza dei cockpit pieni di informazioni e controlli, il Pure Panel presenta un design estremamente chiaro. Questo è stato progettato per essere comprensibile a colpo d’occhio. I designer del marchio di Stellantis hanno attribuito grande importanza al digital detox. Al fine di evitare la distrazione del conducente, hanno garantito il funzionamento intuitivo del sistema.

Attraverso i pulsanti è possibile controllare le funzioni più importanti del veicolo senza dover navigare attraverso i sottomenu. Il nuovo Opel Mokka rimane fedele alla tradizione di Opel di rendere disponibili tecnologie innovative provenienti da segmenti superiori a un’ampia platea di clienti. Queste includono sistemi avanzati come l’Advanced Cruise Control (ACC) e l’Active Lane Positioning.

