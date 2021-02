Nuova Citroën C4: disponibile in Germania un nuovo motore a benzina

Citroën ha annunciato nelle scorse ore in Germania un nuovo motore benzina per la nuova Citroën C4, in particolare per l’allestimento Shine. Si tratta del PureTech 155 Stop & Start abbinato a un cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Tale propulsore, in combinazione con la funzione Start & Stop, garantisce un elevato livello di comfort e dei bassi consumi.

Il nuovo PureTech 155 S&S è in grado di sviluppare una potenza di 155 CV ed è quindi il powertrain più potente disponibile nella gamma della nuova C4 proposta in Germania, che parte da 30.315 euro (IVA inclusa). La nuova Citroën C4 si propone nel segmento delle berlinette compatte con diverse caratteristiche molto interessanti.

Nuova Citroën C4: la gamma proposta in Germania si amplia con il nuovo PureTech 155 S&S

La silhouette è caratterizzata da una forma del corpo rialzata con linee fluide ed espressive e si completa con nuovi fari a LED a forma di V sia anteriormente che posteriormente. Quando si tratta di personalizzazione, gli acquirenti possono scegliere fra 31 varianti esterne, di cui sette diverse finiture esterne, cinque pacchetti di stile e sei ambienti interni (a seconda della versione).

Le sospensioni Advanced Comfort e i sedili Advanced Comfort assicurano un comfort di guida eccezionale, secondo quanto affermato dal marchio di Stellantis. Il programma Citroën Advanced Comfort viene ampliato per includere un’innovazione unica per il passeggero anteriore. Ciò è possibile tramite lo Smart Pad Support Citroën, ossia un supporto per tablet retrattile che permette un comodo utilizzo durante la guida e per riporlo facilmente in caso di inutilizzo.

La generosa quantità di spazio, il maggior spazio per le ginocchia degli occupanti seduti dietro e i vari portaoggetti garantiscono un elevato livello di comfort interno. Le ampie superfici in vetro e il tetto scorrevole elettrico opzionale consentono di far entrare molta luce all’interno dell’abitacolo della nuova Citroën C4.

Il bagagliaio propone una capacità standard di 380 litri e permette di caricare facilmente tutto ciò che si vuole grazie alla soglia di carico bassa di 715 mm e all’ampia apertura. Abbattendo il sedile posteriore, viene creata un’area di carico con volume pari a 1250 litri. Oltre ai sedili anteriori riscaldati, è possibile riscaldare anche parabrezza e volante.

A bordo della nuova C4 sono presenti 20 utili sistemi di assistenza alla guida che supportano il conducente e garantiscono la massima sicurezza. Esempi sono il sistema di avviso di collisione anteriore con frenata di emergenza automatica e il cruise control adattivo con funzione Stop & Go.

La nuova vettura offre una connettività all’avanguardia per una maggiore sicurezza a bordo. Il conducente è in grado di accedere a tutte le impostazioni del veicolo, alle funzioni multimediali e alla navigazione sfruttando il display touch da 10 pollici. In alternativa, è possibile sfruttare i comandi vocali.

Il sistema di navigazione Connect Nav presente a bordo della nuova Citroën C4 fornisce informazioni sul traffico in tempo reale. Non manca, infine, il sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

