Abarth invierà attrezzatura per la realtà virtuale ai suoi clienti per far provare il 595 Scorpioneoro in UK

Le case automobilistiche hanno dovuto ripensare a molte delle loro strategie di marketing sulla scia della pandemia globale e delle restrizioni che ne sono seguite, e Abarth, per esempio, ha deciso che i test drive virtuali potrebbero essere proprio ciò che il medico ha ordinato. A partire da oggi (8 febbraio) presso il suo concessionario di Exeter, nel Regno Unito, Abarth sperimenterà presentazioni in realtà virtuale portandole direttamente a casa dei suoi clienti. Si tratta di soluzioni che se si dimostrassero di successo, potrebbero essere estese ad altri rivenditori in tutto il paese.

L’intera esperienza inizierà con la consegna da parte di un esperto di una cassa Abarth alla porta di casa del cliente, che ospita un headset VR e un paio di cuffie Bose, oltre a un altoparlante Bluetooth e un cappellino da baseball. L’equipaggiamento consentirà ai clienti di provare il 595 Scorpioneoro comodamente da casa su alcune delle strade di guida più coinvolgenti del Regno Unito, come Great Orme, Llyn Ogwen e Black Rock Sands, guidati da Stef Villaverde, proprietario di Abarth e influencer automobilistico.

“Siamo lieti di poter offrire questo innovativo approccio di test drive ai nostri clienti e ai fan di Abarth”, ha spiegato Arnaud Leclerc, amministratore delegato di FCA UK. “Questa esperienza VR consente ai clienti di provare l’emozione di guidare un 595, ma dalla sicurezza delle loro case.”

Un modello in edizione limitata la cui produzione è limitata a 2.000 unità a livello globale, il 595 Scorpioneoro rende omaggio all’A112 Abarth ‘Gold Ring’. Presenta una livrea unica, cerchi in lega da 17 pollici, doppi tubi di scarico cromati e sedili in pelle con ricami personalizzati. La potenza è fornita dal motore T-jet da 1,4 litri, che eroga 165 CV, identico al 595 Turismo, per uno 0-100 km / h di 7,3 secondi e un Velocità massima di 217 km / h.

Ti potrebbe interessare: Abarth 500 con scarico Magneti Marelli sfreccia sull’Autobahn | Video

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI