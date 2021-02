Peugeot ha venduto 323 auto elettriche e ibride plug-in in Spagna a gennaio

Peugeot ha chiuso il primo mese dell’anno in corso con un totale di 323 auto elettrificate vendute in Spagna, raggiungendo una quota di mercato del 16,7%.

In Spagna, il mercato totale delle autovetture elettrificate è diminuito del 37,4% rispetto a gennaio 2020 e raggiunge solo 1.931 autovetture immatricolate.

Come ha spiegato Peugeot in un comunicato, i suoi dati commerciali per i veicoli elettrificati rispondono alla domanda per la nuova generazione di autovetture 100% elettriche, rappresentate dalle Peugeot e-208 ed e-2008. Questo mercato, che a gennaio ha raggiunto le 495 immatricolazion in Spagna, è diminuito del 69,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e ha rappresentato l’1,2% di tutte le immatricolazioni di auto e SUV in Spagna.

In questo mercato, la Peugeot e-2008 è stato il secondo modello più immatricolato, con 47 unità e una quota del 9,5%. Della Peugeot e-208, terza in classifica, sono state immatricolate 39 unità, che rappresentano il 7,9% del mercato delle autovetture 100% elettriche. Tra entrambi i modelli, Peugeot raggiunge 86 targhe e raggiunge il 17,4% del mercato delle autovetture 100% elettriche.

L’offerta elettrificata di Peugeot con l’etichetta “Zero emissioni” è ampiamente rappresentata anche nella sua tecnologia ibrida plug-in, presente in berline, auto familiari e SUV. Questi modelli hanno fino a 59 chilometri di autonomia elettrica al 100%.

Peugeot ha sottolineato che il mercato ibrido plug-in è sceso di poco a gennaio rispetto allo scorso anno (-2%) e si è chiuso con 1.436 targhe, 3,4% del mercato delle autovetture.

In questo contesto, la Peugeot 3008 Hybrid è stata leader in questo mercato, con 206 unità e una quota del 14,3%. Delle Peugeot 508 e 508 SW Hybrid sono state immatricolate 31 unità e la quota raggiunta da entrambe le versioni è stata del 2,2%. Nel mese, i modelli ibridi plug-in di Peugeot hanno aggiunto 237 targhe e rappresentano il 16,5% di questo mercato.

