Maserati Levante Trofeo Esteso V2 in azione nell’ultimo video di Novitec

È passato quasi un anno da quando Novitec ha presentato il kit Esteso V2 dedicato al performante Maserati Levante Trofeo. Gli aggiornamenti includono un aumento significativo della potenza per tutte le versioni del motore, inclusa quello presente sotto il cofano del top di gamma Trofeo.

In particolare, il V8 biturbo da 3.8 litri costruito da Ferrari è stato modificato per produrre 624 CV di potenza e 820 nm di coppia massima rispetto ai 590 CV e 730 nm offerti dal modello di serie.

Maserati Levante Trofeo: Novitec ci mostra in video un esemplare total black con kit Esteso V2

Il Levante Trofeo stock impiega 4,1 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di circa 300 km/h. Tuttavia, il kit Esteso V2 progettato da Novitec porta questi numeri a 3,4 secondi e 309 km/h.

Gli stessi upgrade sono stati effettuati anche sulle versioni benzina e diesel del V6 da 3 litri che ne aumentano ulteriormente la potenza. Il primo adesso produce 494 CV e 660 nm anziché 430 CV e 580 nm mentre il secondo eroga 322 CV e 680 nm anziché 275 CV e 600 nm.

Il kit widebody Esteso V2 può essere montato sia sul Maserati Levante Trofeo che sugli allestimenti GranSport e GTS e include parafanghi, parte del cofano ed estensione dello spoiler posteriore in fibra di carbonio a vista. Per quanto riguarda i cerchi, il tuner dà la possibilità di scegliere set da 10×22” e 12×22”, avvolti in pneumatici 295/30 e 335/25. Disponibile anche un modulo di controllo delle sospensioni personalizzato che avvicina il SUV all’asfalto di 25 mm.

A marzo dello scorso anno è stato presentato un esemplare bianco del Maserati Levante Trofeo Esteso V2 by Novitec ma la società di tuning ha mostrato, nell’ultimo episodio di The Supercar Diaries, un modello total black mentre sfreccia sulle strade del Sud Africa. Per scoprire maggiori informazioni sul veicolo, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

