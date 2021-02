Dodge e Ram sono stati sponsor ufficiali della NFL in Messico

Dodge e Ram sono stati nominati sponsor ufficiali della National Football League in Messico all’interno delle categorie Official Car e Official Pickup. I veicoli delle due case automobilistiche di Stellantis hanno accompagnato fan, giocatori e squadre per l’intera stagione 2020 e festeggeranno la grande partita che si terrà a Tampa (in Florida) proprio domani, domenica 7 febbraio 2021, tra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs.

Dopo 16 anni di collaborazione con la NFL, nel 2020 i veicoli di Dodge e Ram hanno messo in evidenza i valori condivisi con la più importante lega professionistica nordamericana di football americano.

Dodge e Ram: i due marchi di Stellantis sono stati Official Car e Official Pickup della NFL

Dodge, come Official Auto della NFL in Messico, ha evidenziato emozione, adrenalina e spirito mentre Ram, come Official Pickup della NFL in Messico per il secondo anno consecutivo, ha trasmesso valori fondamentali come impegno, dedizione, lavoro di squadra, professionalità, leadership e lavoro quotidiano.

Durante la stagione, i due marchi automobilistici americani hanno svolto delle attività sulle loro diverse piattaforme per portare l’esperienza offerta dal massimo campionato di football americano a clienti e fan in ogni angolo del paese.

In qualità di sponsor della National Football League in Messico dal 2004, Dodge è stato il marchio incaricato di sostenere questa sponsorizzazione come Official Auto della NFL. L’anno scorso, invece, Ram si è unita a questa importante collaborazione, diventando Official Pickup della NFL nel paese.

