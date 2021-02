Ferrari 812 GTO potrebbe debuttare quest’anno

Ferrari potrebbe terminare la produzione della 812 Superfast per lasciare il posto a una versione più performante che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Ferrari 812 GTO (Gran Turismo Omologata). Secondo alcune indiscrezioni trapelate su Internet, la vettura potrebbe anche essere introdotta con il nome di Ferrari 812 VS dove VS sta per Versioni Speciali.

Diversi prototipi sono stati avvistati in foto negli ultimi mesi sia sulla pista di Fiorano che per le strade vicino allo stabilimento di Maranello. Ciò significa che il cavallino rampante sta testando la vettura in attesa della presentazione ufficiale che potrebbe avvenire entro la fine di quest’anno. Inoltre, la 812 GTO potrebbe segnare la fine di una gamma di modelli GT risalente al 1948 quando ha debuttato la 166 Inter con un motore V12 da 2 litri.

Ferrari 812 GTO: il debutto ufficiale potrebbe avvenire entro la fine di quest’anno

Una fonte del settore ha rivelato ad Autocar che alcuni clienti sono stati invitati ad effettuare ordini per il successore spirituale della 599 GTO. Sebbene ci sia ancora qualche incertezza su quanti esemplari saranno costruiti, molto probabilmente saranno realizzati solo 812 seguendo l’esempio della 599 GTO.

Un portavoce di Ferrari ha rifiutato di commentare questa notizia ma ci sono buone probabilità che la Ferrari 812 GTO sia l’ultima Ferrari GT con motore V12 aspirato montato anteriormente ad essere messa in vendita visto il passaggio all’elettrificazione. Al momento non è ancora chiaro cosa Maranello abbia pianificato per mantenere in vita il suo 12 cilindri.

Michael Leiters, CTO di Ferrari, ha recentemente dichiarato che l’azienda proverà a mantenere in vita il più a lungo possibile il suo V12 e che la versione top di gamma del primo SUV del cavallino rampante, il Ferrari Purosangue, potrebbe averlo in gamma.

Secondo la fonte di Autocar, esiste anche la possibilità del lancio di una versione decappottabile della 812 GTO contrassegnata con la denominazione Aperta. Quest’ultima potrebbe essere ancora più limitata della variante coupé.

Per quanto riguarda le differenze rispetto alla Superfast attuale, gli ingegneri di Maranello dovrebbe concentrarsi sul miglioramento delle prestazioni dinamiche attraverso l’implementazione di un pacchetto aerodinamico rivisto che probabilmente aiuterà il carico aerodinamico e una parte frontale rivista con prese d’aria aggiuntive per un migliore raffreddamento.

Altre ottimizzazioni dovrebbero includere un impianto di scarico ad alte prestazioni realizzato su misura, un abitacolo essenziale e ispirato alle gare e modifiche al motore V12 da 6.5 litri che porteranno un leggero aumento di potenza rispetto agli 800 CV offerti dalla Superfast. Infine, la nuova Ferrari 812 GTO potrebbe essere venduta ad un prezzo di circa 500.000 euro che addirittura salirebbe nel caso della variante Aperta.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI