Ferrari 812 GTO: proseguono i test con la sorella Superfast | Video

Il 2021 sarà un anno molto interessante per Ferrari in quanto porterà sul mercato alcune novità fra cui l’attesissima Ferrari 812 GTO, il cui nome potrebbe anche essere 812 VS che sta per Versione Speciale.

Nelle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di vedere sia in foto che in video diversi prototipi della nuova supercar V12, soprattutto grazie a Varryx. Nelle scorse ore, il leaker ha condiviso un nuovo video di aggiornamento del suo canale. Mentre lo youtuber parlava, sono comparse due vetture del cavallino rampante: una 812 Superfast rivestita in rosso e la presunta 812 GTO dipinta in nero.

Ferrari 812 GTO: la prossima supercar V12 è stata immortalata nuovamente in video da Varryx

Gli ultimi rumor trapelati su Internet rivelano che il nuovo bolide della casa automobilistica modenese dovrebbe nascondere sotto il cofano una nuova versione del motore F140 V12 introdotto originariamente nella Enzo. Si tratta dello stesso propulsore utilizzato su diverse vetture recenti come la stessa 812 Superfast oppure le esclusive Monza SP1 ed SP2.

Nella nuova Ferrari 812 GTO, gli ingegneri del brand di Maranello dovrebbero spingere oltre questo powertrain, portando la potenza totale ad almeno 850 CV a oltre 9000 g/min. Rispetto all’originale Superfast, l’812 GTO dovrebbe offrire un carico aerodinamico superiore e alcune novità a livello estetico che purtroppo non possiamo ancora apprezzare su questo prototipo.

Sempre in base agli ultimi rumor emersi online, la Ferrari 812 GTO dovrebbe perdere qualche chilo dai 1525 kg offerti dalla Superfast. A livello di prestazioni, l’F140 V12 da 6.5 litri è in grado di sviluppare una potenza massima di 810 CV sui modelli Icona e permette di raggiungere una velocità massima di 340 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,9 secondi.

