Jeep Compass: ampliata la gamma spagnola con la versione Sport Plus

Jeep ha deciso di ampliare la gamma della Jeep Compass proposta in Spagna con una versione nuova e molto interessante che prende il nome di Sport Plus. Questo allestimento si posiziona come uno dei più convenienti nella line-up del SUV ed è destinato a catturare l’attenzione di quei consumatori che non hanno grandi pretese sia in termini di prestazioni off-road che di equipaggiamento.

Inoltre, l’aggiunta di questa variante rappresenta un chiaro impegno da parte della casa automobilistica statunitense di voler aumentare le vendite della Jeep Compass in Spagna man mano che il nuovo modello raggiunge il mercato europeo.

Jeep Compass: in Spagna debutta il nuovo allestimento Sport Plus

Sappiamo che la nuova Compass debutterà in Europa la prossima primavera con l’edizione speciale 80º Anniversario. Tuttavia, la sua commercializzazione inizierà verso la fine di quest’anno. Ciò significa che l’attuale modello presente nelle concessionarie ha ancora molto da dare.

Prendendo in considerazione il suo prezzo di vendita di 27.200 euro, la Jeep Compass Sport Plus si posiziona un gradino sopra l’allestimento d’accesso alla gamma, ossia quello Sport. Di serie troviamo cerchi in lega da 16”, bracciolo centrale anteriore e posteriore, sedile del conducente con regolazione in altezza, illuminazione ambientale, rivestimento in tessuto, pomello della leva del cambio con finitura cromata, diversi airbag, avviso di cambio corsia, assistenza alla partenza in salita, fendinebbia, sensori di parcheggio posteriori e sistema di frenata di emergenza.

Troviamo poi connessioni USB e AUX frontali, Radio DAB, supporto Android Auto ed Apple CarPlay, cruise control con limitatore di velocità, aria condizionata automatica, alzacristalli elettrici, volante multifunzione rivestito in pelle e con regolazione sia in altezza che in profondità, chiusura centralizzata con telecomando, specchietti esterni riscaldati e regolabili elettricamente e tecnologia Bluetooth.

Per quanto riguarda la parte meccanica, la Compass Sport Plus è disponibile con un solo motore, ossia quello meno potente presente nella gamma del SUV. Si tratta del quattro cilindri GSe da 1.3 litri che sviluppa una potenza di 130 CV e 270 nm di coppia massima. Accanto al propulsore troviamo un cambio manuale a 6 marce e un sistema di trazione anteriore. Purtroppo, la Jeep Compass Sport Plus non è disponibile con la trazione integrale 4×4.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI