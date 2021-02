Stellantis ferma la produzione a Sochaux questo sabato

La sessione aggiuntiva di sabato, programmata sul sistema 2 (3008, 5008, Opel Grandland X) è stata annullata. Lo abbiamo appreso dalla direzione di Stellantis Sochaux (ex PSA), a seguito di un problema di fornitura di semiconduttori.

Per diverse settimane, le case automobilistiche hanno dovuto affrontare una carenza globale di semiconduttori. La Volkswagen, come ci ricorda Les echos, ha lanciato l’allarme un mese fa. Toyota, Ford o Nissan avevano rapidamente specificato che avrebbero anche ridotto la loro produzione. Come ci ricorda Le Monde, questa carenza, conseguenza della pandemia covid-19, colpisce il settore tecnologico da diversi mesi, spinta anche dalla crisi sanitaria con crescenti richieste di laptop o console.

Fino ad ora, i produttori francesi erano stati risparmiati da questo problema. Ma, d’ora in poi, dovranno anche loro adattare la loro produzione e ridurre il loro tasso, come dimostra la decisione presa questo giovedì dallo stabilimento Stellantis di Sochaux. Ha deprogrammato un’ulteriore sessione, prevista per questo sabato, sul sistema 2, dove vengono prodotte la 3008, la 5008 e la Opel Grandland X.

Questa decisione dovrebbe consentire “di gestire al meglio la disponibilità dei ricambi”, indica il management di Stellantis Sochaux, in un comunicato. Solo l’attività di pittura viene mantenuta informa Force Ouvrière sui social network. Questa carenza è la congiunzione di diversi fattori. Il primo è l’aumento dell’uso di questi semiconduttori nell’automobile, che aumenta la domanda. Il secondo deriva dalla crisi sanitaria e dalla chiusura degli stabilimenti in Cina, che provocano ritardi nella produzione. Infine, la decisione americana di inserire nella lista nera una società cinese per costringere gli acquirenti a trovare altri fornitori, “in un mercato a flusso ristretto”.

