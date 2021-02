Jeep conquista un risultato storico a gennaio in Brasile

Jeep ha chiuso il 2020 posizionandosi al vertice del segmento dei SUV in Brasile per il quinto anno consecutivo. Oltre a mantenere questa posizione, la casa automobilistica statunitense ha iniziato il nuovo anno facendo ancora meglio.

In particolare, al 21 gennaio, Jeep ha raggiunto la sua quota più grande in Brasile conquistata fino ad ora, con il 7,5% del mercato automobilistico totale, posizionandosi per la prima volta al quinto posto nella classifica dei marchi più venduti, oltre a mantenere la leadership del segmento SUV.

Jeep: oltre 12.000 immatricolazioni registrate in Brasile al 21 gennaio 2021

In totale, il marchio di Stellantis ha registrato 12.127 immatricolazioni e ha conquistato un risultato molto importante nel mercato dei SUV con una quota del 25,3%, la seconda migliore percentuale mai registrata fino ad ora dalla casa statunitense. Questo risultato si posiziona solo dietro il 25,8% conquistato a dicembre 2016 quando era stata appena lanciata la Compass e c’erano molti meno concorrenti nel segmento in questione.

Everton Kurdejak, direttore delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha dichiarato: “Jeep continua a crescere e i numeri lo dimostrano. Essere il leader di un mercato sempre più competitivo come quello dei SUV e avere ancora il veicolo più commercializzato nel segmento riflette gli sforzi fatti fino ad ora“. Alexandre Aquino, direttore di Jeep America Latina, ha invece affermato: “Vale anche la pena dire che quest’anno avremo grandi novità, per ottenere risultati ancora più rilevanti“.

I due SUV venduti sul mercato, Renegade e Compass, sono stati tra le 10 auto più immatricolate nel grande paese sudamericano il mese scorso. Oltre a primeggiare tra gli Sport Utility Vehicle, il Jeep Renegade si è posizionato quarto nella classifica generale con 7091 unità vendute, conquistando una quota di mercato pari al 4,36% del totale – un record nella storia del modello.

Anche la Compass ha raggiunto un risultato molto importante con 5029 esemplari venduti e una quota del mercato totale pari al 3,1%. Questi dati hanno dato al veicolo il secondo miglior risultato storico nel segmento C-SUV con il 69,2% di share. Negli ultimi due mesi, ogni 10 SUV di medie dimensioni venduti erano sette Compass.

