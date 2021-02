Da Free2Move Lease ricarica rapida a richiesta sul posto. In premessa, va detto che, fra le innumerevoli attività di Stellantis, c’è anche il noleggio auto. Per un’ora, un giorno, un mese o più. Gli utenti hanno accesso, su un’unica piattaforma, a un servizio di car-sharing, noleggio a breve, medio o lungo termine. Che si confronta con la nuova mobilità. Ecco perché il marchio, grazie alla partnership con E-GAP, inizia la sperimentazione sulla città di Milano di un pieno elettrico seduta stante che raggiunge l’auto elettrica ovunque si trovi.

Da Free2Move Lease ricarica rapida a richiesta sul posto: nel canone

Tutto sarà nel canone mensile: l’utilizzo della vettura e il costo dei servizi annessi, come manutenzione, assicurazione e tasse. Zero pensieri, zero burocrazia.

Ma chi non ha la wallbox, come fa? Il problema è che in giro le colonnine di ricarica sono pochissime. Quindi, l’idea: viene erogata energia proveniente da fonti rinnovabili, direttamente alla vettura in modalità “on demand”. La ricarica può quindi avvenire in qualunque punto della città coperto dal servizio, dalle ore 7 alle 22 (festivi inclusi).

Non arriva un vecchio camion diesel che inquina. Il van E-GAP, anch’esso 100% elettrico provvede a erogare l’energia richiesta, portando letteralmente autonomia alla vettura. Il cliente disporrà di una vettura sempre pronta a partire senza doversi preoccupare di cercare e prenotare una colonnina pubblica.

Risparmia il tempo di attesa e non ha la necessità di spostare l’auto una volta caricata. Meno stress, meno ansia da ricarica.

Il pieno elettrico lo fanno gli addetti

Pieno chiesto con app da smartphone: non resti sul posto. A tutto ci pensano gli addetti. Dopo avere confermato le coordinate del parcheggio in cui si trova la vettura, è sufficiente lasciare lo sportello di ricarica aperto. Entro 180 minuti dalla presa in carico di E-GAP dopo la richiesta del cliente. La ricarica è veloce ed equiparabile a una colonnina di ricarica rapida: 30 minuti per 25 kWh che equivalgono a 150 km di autonomia. Un dato, questo, che come sempre cambia in funzione di come usi la macchina. Ossia Citroën e-C4, DS 3 Crossback E-Tense, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-208, Peugeot e-2008.

Un esempio di quanto costa il noleggio? Nel caso delle 100% elettriche Peugeot e-208 oppure Opel e-Corsa, l’offerta Free2Move Lease esordisce da 399 euro al mese. A fronte di un contratto annuale, nel canone sono compresi 10.000 km di percorrenza su 12 mesi, e 6 ricariche mensili da 25 kW: 900 km. Però occhio alle eventuali franchigie per i sinistri.

