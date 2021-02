Ram prende in giro ancora una volta Ford e il suo Raptor con un video promozionale

Ram sapeva che Ford avrebbe utilizzato ancora una volta il motore EcoBoost V6 sotto il cofano del nuovissimo Ford F-150 Raptor. In concomitanza con il lancio dell’ultimo model year del pick-up, la casa automobilistica di Stellantis ha deciso di pubblicare su YouTube un video promozionale dedicato al Ram 1500 TRX, proprio il giorno della presentazione del Raptor.

Riferendosi proprio a quest’ultimo, il marchio statunitense di FCA ha dichiarato: “Non ci accontentavamo di trovare semplicemente il vantaggio. Lo superammo in punti in cui nessun altro pick-up era andato. Non c’è dubbio che altri cercheranno di seguire“.

Ram: un nuovo video promozionale prende in giro il Ford F-150 Raptor 2021

Nel corso del prossimo anno, però, Ford prevede di lanciare una versione con specifiche più estreme che includeranno un otto cilindri e un potente compressore fornito da Eaton il quale prenderà il posto dei due turbocompressori di BorgWaner. Il V8 Predator da 5.2 litri della Shelby GT500 è il candidato più probabile in quanto è l’unico motore sviluppato da Ford in grado di eguagliare l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri del TRX.

Il Ford F-150 Raptor model year 2021 è equipaggiato dall’EcoBoost V6 che offre fino a 38,10 cm di escursione delle sospensioni con pneumatici da 35” rispetto ai 35,56 cm proposti dal Ram 1500 TRX. Oltre a questo, il Raptor vanta 33,27 cm di altezza da terra contro gli 29,97 cm del pick-up Hellcat. Il modello di Blue Oval ha la meglio sul TRX anche in termini di angoli di attacco, dosso e uscita che corrispondono a 33,1°, 24,9° e 24,4° rispetto a 30,2°, 23,5° e 21,9°.

Anche se FCA è conosciuta per la qualità costruttiva inferiore agli standard e l’affidabilità, bisogna comunque congratularsi per aver portato sul mercato un pick-up davvero niente male, soprattutto per il suo prestante otto cilindri.

Resta da vedere ora se Ford riuscirà a fare meglio con il Raptor R. Nello stesso video, che trovate qui sotto, Ram ha affermato chiaramente verso la fine che andrà sempre più lontano. Questo messaggio criptico potrebbe significare che il Ram 1500 TRX verrà offerto in futuro in una versione più potente, forse prendendo spunto dalle caratteristiche presenti sulle Challenger SRT Hellcat Redeye o Challenger SRT Super Stock.

