Dodge Challenger Scat Pack vs Charger SRT Hellcat: quale muscle car vince? | Video

In questo articolo analizzeremo una drag race avvenuta fra due muscle car appartenenti alla stessa casa automobilistica. Stiamo parlando delle Dodge Challenger Scat Pack e Dodge Charger SRT Hellcat. È abbastanza chiaro che il rombo del motore Hemi V8 progettato da Dodge riesce ad essere riconosciuto immediatamente in mezzo alle auto giapponesi ed europee, soprattutto durante la procedura di riscaldamento delle gomme posteriori.

La gara di accelerazione in questione è stata registrata e pubblicata su YouTube dal noto canale Wheels. Guardando solo le specifiche, possiamo avere già un’idea di come andrà a finire la gara. Questo perché la Challenger eroga “soli” 492 CV mentre la Charger SRT Hellcat ne propone 717.

Dodge Challenger Scat Pack: la muscler car sfida la più potente Charger SRT Hellcat in una drag race

Anche se la Scat Pack è circa 136 kg più leggera della Hellcat, quest’ultima è dotata di un compressore che fornisce un notevole aumento delle prestazioni. A parte gli pneumatici Mickey Thompson ET R, la Dodge Challenger Scat Pack è completamente di serie. Questa è stata probabilmente soltanto una sfida amatoriale in quanto i due piloti sono amici. La gara è avvenuta presso il Mission Raceway Park (British Columbia, Canada) all’interno di una struttura approvata anche dalla NHRA.

Quando il semaforo diventa verde, la Dodge Charger SRT Hellcat riesce ad avere già un piccolo vantaggio che dopo un po’ si estende. Come previsto, la muscle car sovralimentata conquista la vittoria, terminando la gara in 10,68 secondi a una velocità di 216,73 km/h mentre la Challenger Scat Pack è arrivata seconda con un tempo di 11,82 secondi a 186,61 km/h. Per scoprire maggiori informazioni sulla drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

