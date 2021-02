Questo Ram 3500 2017 a sei ruote è pronto per trainare fino a 13.000 kg

Il Ram 3500 mostrato da CJC Off Road nel video presente in fondo all’articolo è un pick-up davvero particolare in quanto è in grado di trainare fino a 13.607 kg, a seconda dell’opzione motrice. Anche se non è particolarmente veloce, ci saranno soltanto pochissimi posti a cui non si potrà accedere con questo veicolo.

Si tratta più precisamente di un 3500 2017 con l’opzione air ride. Il recensore di CJC Off Road afferma il video che il proprietario di questo pick-up aveva una visione molto chiara di come migliorare ulteriormente aspetti come guidabilità, stabilità in condizioni di traino e soprattutto l’aspetto generale.

Ram 3500: un esemplare modificato del 2017 è capace di trainare oltre 13.000 kg

Secondo il recensore, Carli Suspension è l’unica società presente sul mercato ad offrire una soluzione progettata appositamente per pick-up come questo Ram 3500. Il sistema Pintop 2.5 permette al veicolo di posizionarsi a 8,89 cm più in alto nella parte anteriore (a seconda del tipo di cabina) e fornire il 50% in più di corsa delle sospensioni rispetto alla piattaforma originale.

Inoltre, questo 3500 è dotato di ammortizzatori anteriori e posteriori King Shocks che sono stati messi a punto non solo per l’uso in fuoristrada ma anche per una maggiore stabilità di traino. Nel video presente dopo la galleria fotografica potete apprezzare il grosso pick-up affrontare sia i sentieri che la strada, dimostrando che le sue capacità gli permettono di percorrere qualsiasi tipo di terreno.

Il look generale di questo Ram 3500 si completa con cerchi off-road Fuel Blitz D675 abbinati a pneumatici Toyo 37/12.50-20 R/T che dovrebbero garantire la massima aderenza.

