Auto elettrica Apple con Kia: ci siamo quasi. La Mela morsicata potrebbe avviare una collaborazione con la Casa coreana per la mobilità pulita: lo dice bloomberg.com. Che riprende a sua volta il quotidiano coreano DongA Ilbo. Parliamo di 3,6 miliardi di dollari di investimento, secondo queste indiscrezioni. Così avrebbe deciso Hyundai.

Auto elettrica Apple con Kia: ci sarebbe la data

Addirittura, le fonti hanno già una data in mano: il 17 febbraio 2021. Che sarebbe storica per l’automotive. Apple è un gigante con liquidità immensa da mettere sul tavolo per fare un’elettrica a elevatissima autonomia. I soldi sarebbero destinati a un impianto in Georgia di proprietà della Casa coreana, per la vettura Apple alla spina che nascerebbe nel 2024.

Da Cupertino, potrebbero quindi lanciare la iCar, attraente come gli iPhone, iPad e iPod e come il Mac. Le voci vogliono che Tim Cook e soci ambiscano a sfornare inizialmente 100.000 vetture all’anno, utilizzando la forza produttiva di Kia. Magari per l’Apple car si potrebbe utilizzare la piattaforma appena inaugurata da Hyundai, la E-GMP.

Se davvero Apple scendesse in campo nell’automotive, Tesla avrebbe un altro insidiosissimo competitor.

Per ora, chi gioca in Borsa fa affari d’oro con il gossip auto

Resta una certezza, al momento. Prima la voce che Hyundai scelga Kia per seguire il progetto Apple: azioni Kia su del 20%. Poi il titolo è volato alle stelle dopo l’indiscrezione di un accordo con Apple: quel +14,5% lo ha fatto arrivare ai massimi dopo un quarto di secolo. A 102.000 won, come nel 1997. Chi ha avuto il fiuto di giocare in Borsa ha incassato fior di soldoni.

