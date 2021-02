Fiat Argo: ecco quali sono gli equipaggiamenti offerti dalla vettura nel 2021

Fiat Argo nel 2021 ha perso alcune versioni, ma è ancora una delle berline compatte più versatili sul mercato, con tre motorizzazioni, due cambi e persino una configurazione per guida fuoristrada. Ma il contenuto di ognuno è abbastanza diverso. Fortunatamente, Fiat è ancora uno dei marchi che offre opzioni in tutte le versioni di Argo , il che aumenta la possibilità di personalizzare i modelli. D’altra parte, il controllo della stabilità essenziale (ESC) è disponibile solo con i pacchetti di equipaggiamento più costosi.

Ecco di seguito l’equipaggiamento principale di ciascuna versione di Fiat Argo e le sue opzioni:

Fiat Argo 1.0 (77/72 hp) – R $ 56.420

Articoli standard: aria condizionata, sterzo elettrico, allarme, predisposizione radio (cablaggio), ruote e coprimozzi in acciaio da 14 “, alzacristalli e serrature anteriori elettrici, volante con regolazione in altezza -computer di bordo

Opzionali: Kit Plus (R $ 1.088) – predisposizione per radio (6 altoparlanti + antenna), sbrinatore e lavavetro posteriore.

Fiat Argo Drive 1.0 (77/72 hp) – R $ 63.029

Articoli standard: tutti gli articoli nella versione 1.0 più il sistema multimediale da 7 “con Android Auto e Apple CarPlay e due porte USB, maniglie delle portiere e specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria, illuminazione dal baule, tergilunotto e sbrinatore, coltellino tascabile, sedile di guida con regolazione in altezza e volante con comandi audio e telefono.

Opzionali: kit bicolore (R $ 1.017), Drive Plus Kit (R $ 2.084) – specchietti con regolazione elettrica e inclinazione verso il basso sullo specchio destro e ripetitori a freccia, alzacristalli elettrici posteriori e sensore di retromarcia e kit S-Desing (R $ 3.457 ) – gli stessi articoli del kit Drive Plus più aria condizionata a zona digitale, interni, emblemi e cornici oscurati, fendinebbia, interruttore facciale e pulsante di avvio e controllo della stabilità con assistente di avviamento in rampa e monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Fiat Argo Drive 1.3 (109/101 CV) – R $ 64.565

Articoli standard: tutti gli articoli nella versione Drive 1.0 più sensore di parcheggio posteriore, fari con luci di posizione a LED, finestrini posteriori e specchietti inclinabili elettrici e ripetitori di freccia.

Opzionali: Kit bicolore (R $ 1.017) e S-Design Kit (R $ 3.464) – Climatizzatore digitale a una zona, interni, emblemi e cornici oscurati, fendinebbia, tasti frontali e pulsanti di avvio, cerchi in lega da 15 “leggerezza e stabilità controllo con assistente alla partenza in rampa e monitoraggio della pressione dei pneumatici.

