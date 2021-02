Dodge Challenger trasformata in una muscle car italiana grazie a Lancia

La Dodge Challenger è la muscle car perfetta per chi cerca una vettura ad alte prestazioni e con un design allo stesso tempo elegante, in linea con le aspettative. Ci sono però alcune cose che possono essere migliorate ed è per questo che online è possibile trovare diversi progetti digitali che prevedono delle revisioni più o meno marcate sulla vettura.

Ciò che il designer Andras Veres ha cercato di fare attraverso un progetto, pubblicato su Instagram, è qualcosa di leggermente diverso dal normale ma ha ricevuto alcuni pareri contrastanti dai fan di Lancia.

Dodge Challenger: un designer trasforma il frontale della muscle car ispirandosi a Lancia

La Challenger digitale che vi proponiamo in questo articolo non è più una muscle car americana in quanto ha ricevuto una serie di novità estetiche prese in prestito dalle vetture della casa automobilistica torinese. Queste caratteristiche sono state implementate con l’obiettivo di immaginare un nuovo modello di Lancia.

Ovviamente, le possibilità di vedere dal vivo un’auto del genere sono pari a zero poiché Dodge e Lancia sono due brand che appartengono a due segmenti molto diversi del mercato e inoltre operano in nazioni completamente differenti.

Per gli appassionati del marchio automobilistico statunitense potrebbe non essere una cosa negativa ma al contrario i fan di Lancia potrebbero considerare questo progetto una vera e propria bestemmia. Al momento, l’unica vettura di Lancia ad avvicinarsi molto alla Dodge Challenger è la 037 Stradale.

