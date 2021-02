Peugeot e-Traveller: svelati i prezzi della versione con batteria da 75 kWh

Peugeot ha annunciato il mese scorso una nuova versione del suo monovolume 100% elettrico Peugeot e-Traveller. Questa prevede una batteria da 75 kWh che viene offerta in aggiunta a quella standard da 50 kWh.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica francese, il nuovo accumulatore permette al veicolo di proporre fino a 322 km di autonomia nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Parliamo di un miglioramento di 95 km rispetto all’altra variante.

Peugeot e-Traveller: la versione con batteria da 75 kWh parte in Germania da 61.900 euro

La potenza proviene ancora dal piccolo motore elettrico che sviluppa una potenza di 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima. La versione da 50 kWh dell’e-Traveller è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 13,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 130 km/h (limitata elettronicamente). Gli stessi numeri dovrebbero essere offerti anche dal modello con batteria da 75 kWh.

Dal punto di vista estetico nulla è cambiato rispetto al fratello minore, quindi abbiamo l’esclusivo design della griglia frontale, lo stemma del Leone su entrambe le estremità, la porta di ricarica posizionata sul parafango anteriore sinistro e il logo e-Traveller sul retro.

Tutti coloro che optano per la nuova versione del Peugeot e-Traveller a zero emissioni potranno accedere a diverse caratteristiche molto interessanti come il display head-up, il sistema di infotainment con grafica esclusiva e navigatore satellitare TomTom 3D, il selettore della modalità di guida (Eco, Normal e Power), il freno di stazionamento elettrico e tanto altro ancora.

Nelle scorse ore, Peugeot ha annunciato i prezzi che riguardano il mercato tedesco, dove il monovolume elettrico viene offerto negli allestimenti Active e Allure. La versione con batteria da 75 kWh parte da 61.900 euro e 62.160 euro mentre la variante da 50 kWh da 55.900 euro e 63.160 euro.

