Opel permetterà di testare i suoi veicoli elettrici «a casa»

Opel inizia in Spagna una campagna questo febbraio per consentire ai clienti di testare i suoi veicoli elettrici a casa. Il cliente può prenotare, sul sito web www.pruebatuelectricoopel.es, il veicolo che desidera testare e concordare una data di consegna.

Il marchio scommetterà sulle applicazioni mobili come complemento ai suoi veicoli elettrificati. La sua gamma elettrica e ibrida plug-in quest’anno sarà composta da otto modelli, il Grandland X PHEV, il Vivaro-e, il Mokka-e, il Combo-e Life, lo Zafira-e Life e il successore dell’Astra. Sarà guidata dalla Corsa-e, prodotta a Figueruelas (Saragozza).

A tal fine, il produttore offrirà due applicazioni, una sua e l’altra appartenente al gruppo PSA, ora parte del consorzio Stellantis, secondo il suo responsabile dei servizi connessi, Thomas Bouvier, in un incontro con i media. Il primo, MyOpel, permette di riscaldare o raffreddare il veicolo prima di salire a bordo; oltre a controllare lo stato del carico e accedere ai vari servizi connessi.

Il secondo è Free2Move, sviluppato dal marchio di mobilità PSA, offre un motore di ricerca per punti di ricarica, pianificazione del percorso in base allo stato della batteria o la possibilità di pagare la ricarica a diversi operatori.

Il cosiddetto servizio Charge My Car sarà disponibile per un anno e successivamente il suo costo sarà di 4,99 euro al mese. Un altro servizio, Mobility Pass, permette di noleggiare di volta in volta un altro veicolo (per, ad esempio, un trasloco o un lungo viaggio) a prezzi preferenziali. Saranno inoltre disponibili servizi specifici per le flotte, come Connect Fleet e FleetSharing, che consentono, ad esempio, di condividere un veicolo tra i diversi lavoratori di un’azienda.

