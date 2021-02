Citroën C5 Aircross: rivelate maggiori informazioni sulla versione indiana

La nuova Citroën C5 Aircross è pronta per essere introdotta ufficialmente in India nelle prossime settimane. Prima della presentazione, però, la casa automobilistica francese ha svelato quasi tutte le informazioni sulle motorizzazioni e su altre caratteristiche della versione indiana.

La nuova C5 Aircross è il primo modello del marchio di Stellantis ad essere lanciato nel mercato indiano come veicolo CKD (Completely Knocked Down) in quanto viene assemblato localmente presso lo stabilimento di Thiruvallur (Tamil Nadu). La Aircross sarà offerta in due allestimenti: Feel e Shine.

Citroën C5 Aircross: ecco tutte le caratteristiche proposte dalla versione indiana

Entrambi saranno proposte di serie con un motore diesel a quattro cilindri da 2 litri capace di sviluppare una potenza di 174 CV a 3750 g/min e 400 nm di coppia massima a 2000 g/min. Accanto al propulsore troviamo un cambio automatico a 8 velocità. In base a quanto affermato dal marchio francese, la vettura riesce ad offrire 18,6 km/l in termini di consumi.

A livello di dimensioni, la C5 Aircross misura 4500 mm di lunghezza, 2099 mm di larghezza e 1710 mm di altezza, oltre a un passo di 2730 mm. Con tutti i sedili posteriori sollevati e abbassati, il SUV offre una capacità di 580 litri che può essere aumentata di 72 litri facendo scorrere in avanti il sedile posteriore. Tuttavia, è possibile arrivare a 1630 litri di capacità con i sedili posteriori completamente ripiegati.

L’allestimento Shine dà la possibilità di sfruttare l’apertura senza mani del portellone posteriore. Non mancano delle sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi sviluppati da Citroën. La nuova Citroën C5 Aircross sarà offerta in quattro colorazioni chiamate Pearl White, Cumulus Grey, Tijuca Blue e Perla Nera Black.

I primi due colori danno la possibilità di aggiungere opzionalmente un tetto nero. Non mancheranno proiettori a LED con luci di marcia diurna sempre a LED, indicatori di direzione a LED e fanali posteriori a LED. Lateralmente troviamo un set di cerchi in lega Swirl bicolore da 18” con taglio a diamante.

All’interno, il SUV propone un rivestimento con materiali soft-touch di alta qualità, un impianto audio composto da sei altoparlanti e un sistema di infotainment con display touch da 8 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto. Presenti anche un volante con comandi, climatizzatore bizona, sedile del conducente regolabile elettricamente, tetto apribile panoramico, accesso senza chiave, avvio tramite pulsante e tanto altro ancora.

Infine, la Citroën C5 Aircross con specifiche indiane proporrà, in termini di sicurezza, sei airbag, assistenza alla partenza in salita, controllo della discesa, controllo della trazione, monitoraggio dell’angolo cieco, freno di stazionamento elettrico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera e supporti ISOFIX.

