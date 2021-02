DS 7 Crossback E-Tense 225: un altro interessante modello elettrificato del marchio francese

Grazie all’esperienza maturata in Formula E, DS Automobiles continua ad arricchire la sua gamma sfruttando l’elettrificazione. Una delle ultime vetture ad integrare la tecnologia ibrida è la DS 7 Crossback nella versione E-Tense 225. Alla partenza entra in funzione soltanto il motore elettrico che permette di viaggiare senza produrre emissioni di CO2 fino a una velocità di 135 km/h.

Il conducente ha la possibilità di scegliere la modalità Hybrid che ottimizza l’utilizzo dell’energia oppure quella Sport che consente di sfruttare l’intera potenza fornita sia dal propulsore endotermico che da quello elettrico. Parliamo di 225 CV e 360 nm di coppia massima.

DS 7 Crossback E-Tense: la versione 225 combina alla perfezione prestazioni ed emissioni di CO2 basse

Accanto al gruppo propulsore è presente una batteria da 13,2 kWh installata sotto il pianale la quale consente di percorrere fino a 55 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica. Le emissioni di CO2 si attestano tra 28 e 40 g/km mentre il consumo di carburante rientra fra 1,4 e 1,6 litri ogni 100 km, sempre nel ciclo WLTP.

La batteria della DS 7 Crossback E-Tense si ricarica durante la guida grazie a un sistema che sfrutta le tecnologie acquisite da DS Automobiles nella famosa competizione di monoposto elettriche. Attraverso una riserva di energia, la batteria è in grado di alimentare il motore elettrico in caso di bisogno. Inoltre, il sistema sfrutta anche il powertrain a benzina per ricaricare l’accumulatore durante il suo funzionamento.

La funzione E-Save permette di conservare una quantità di energia che permette di percorrere dai 10 ai 20 km in modalità full electric. Il SUV ibrido plug-in riesce anche a rigenerare energia elettrica in decelerazione e frenata così da ottimizzare l’autonomia nella guida a zero emissioni.

Proprio come gli altri modelli elettrificati di DS Automobiles, la DS 7 Crossback E-Tense viene fornita con due tipi di cavi di ricarica. Ad esempio, quello T3 da 7,4 kW consente di caricare la batteria dallo 0% al 100% in 1 ora e 45 minuti. Il tutto può essere gestito comodamente dal proprio smartphone usando l’applicazione dedicata oppure dal display touch da 12” presente al centro della plancia della DS 7 Crossback E-Tense 225.

È possibile anche programmare o azionare a distanza il precondizionamento dell’abitacolo. A bordo del SUV ibrido plug-in non manca la guida semi-autonoma di Livello 2 in quanto abbiamo vari sistemi di assistenza come DS Night Vision, DS Park Pilot, DS Connected Pilot e DS Driver Attention Monitoring.

La gamma italiana del modello è costituita da quattro allestimenti chiamati Business, Grand Chic, Performance Line e Performance Line+. Si parte da un prezzo di listino di 48.700 euro per la versione Business. L’intera gamma della DS 7 Crossback E-Tense 225 può essere personalizzata sfruttando le Ispirazioni DS come Opera Alezan, Rivoli Grigio Perla e Rivoli Nero Basalto.

