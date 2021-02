Nuova DS 4 sarà presentata ufficialmente domani

DS Automobiles ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo ed ultimo teaser dedicato alla DS 4, confermando che la presentazione avverrà proprio domani, mercoledì 3 febbraio alle 14:00. Come già anticipato da alcune immagini e foto spia, la nuova vettura debutterà nel segmento C con una carrozzeria a cinque porte e si avvicinerà molto alla filosofia di un crossover.

Il nuovo teaser ci mostra in anteprima i gruppi ottici anteriori DS Matrix LED e le nervature sul cofano motore. I fari frontali sono composti da tre moduli e luci di marcia diurna a forma di L con 98 LED. Questa disposizione sembra avere uno stile molto simile a quello già visto sulle DS 3 Crossback, DS 7 Crossback e DS 9.

DS 4: la nuova vettura sarà svelata ufficialmente domani alle 14:00

Sappiamo già che la nuova DS 4 verrà costruita utilizzando la piattaforma EMP2 che permetterà di portare sul modello anche l’elettrificazione. DS Automobiles ha già confermato la disponibilità in gamma della versione E-Tense che prevede un gruppo propulsore ibrido plug-in da 225 CV già usato sulle DS 7 Crossback e DS 9. Questa variante, ovviamente, sarà affiancata da propulsori endotermici.

Visto che l’auto non sarà basata sulla piattaforma CMP come le Citroën C4, Opel Corsa e Peugeot 208, possiamo escludere una versione 100% elettrica. La E-Tense da 225 CV dovrebbe essere equipaggiata da un turbo benzina a quattro cilindri da 180 CV affiancato a un propulsore elettrico per un’autonomia totale in modalità full electric di circa 50 km con una singola ricarica.

Anche i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di Livello 2 e una nuova interfaccia uomo-macchina faranno parte del pacchetto. In particolare, la nuova DS 4 avrà un nuovo sistema di infotainment con riconoscimento dei comandi vocali naturali, un display head-up in realtà aumentata e delle sospensioni a controllo elettronico con telecamera frontale capace di riconoscere le condizioni del fondo stradale e regolare automaticamente l’assetto.

