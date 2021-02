Jeep Grand Cherokee L avvistata per la prima volta a Dubai

All’inizio di questo mese, Jeep ha presentato ufficialmente la nuova Jeep Grand Cherokee L che si trova attualmente alla sua quinta generazione. Abbiamo di fronte uno dei veicoli della casa automobilistica statunitense più venduti in tutto il mondo, che quest’anno ha debuttato nella versione L con ben sette posti a sedere.

Rispetto al suo predecessore, la nuova Grand Cherokee L è dotata di un design aggiornato e degli interni ricchi di tecnologia. Anche se il marchio di Stellantis deve ancora ufficialmente avviare le vendite del nuovo SUV 4×4, nelle scorse ore sono state pubblicate in rete le foto spia del primo avvistamento live avvenuto negli Emirati Arabi Uniti, più precisamente a Dubai.

Jeep Grand Cherokee L: un prototipo senza camuffamenti è stato avvistato sulle strade di Dubai

La Jeep Grand Cherokee L 2021 trae ispirazione dal design del concept Grand Wagoneer presentato lo scorso anno. La nuova generazione si distingue per alcune caratteristiche come i fari a LED più eleganti, il nuovo paraurti anteriore e la griglia a sette barre più piccola.

Lateralmente, spiccano i cerchi in lega da 21″ mentre sul retro troviamo le nuove luci avvolgenti e sottili che completano il look. I designer di Jeep hanno rinnovato completamente gli interni del modello, a partire dalla disposizione delle tre file di sedili. In particolare, troviamo un nuovo volante multifunzione, la nuova console centrale e il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.1 pollici. Quest’ultimo supporta Apple CarPlay e Android Auto (anche in versione wireless).

Troviamo poi un quadro strumenti digitale da 10.25 pollici, fino a 12 porte USB Type-A e USB Type-C, hotspot Wi-Fi 4G LTE, tettuccio apribile a doppio pannello e impianto audio composto da 19 altoparlanti. Non è finita qui poiché abbiamo un sistema di telecamere a 360°, una telecamera per la visione notturna, il rilevamento della stanchezza del conducente, il cruise control adattivo con guida autonoma di Livello 2 e un display head-up.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Jeep Grand Cherokee L è disponibile con V6 a benzina da 3.6 litri e V8 a benzina da 5.7 litri. Il Pentastar eroga 290 CV e 350 nm di coppia massima mentre l’Hemi sviluppa 357 CV e 530 nm. Entrambi i propulsori sono abbinati a una trasmissione automatica a 8 rapporti.

Secondo quanto dichiarato dal marchio statunitense, il SUV propone tre sistemi di trazione integrale 4×4: Quadratrac I, Quadratrac II e Quadra-Drive II con differenziale a slittamento limitato elettronico presente sul retro.

