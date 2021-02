Jeep Compass Trailhawk 2021 avvistata sulle strade nordamericane

Jeep ha chiuso il 2020 con la presentazione della nuova Jeep Compass per Cina e India, portando con sé alcune novità interessanti. Nelle scorse ore, i colleghi di Mopar Insiders hanno pubblicato alcune foto spia di un presunto prototipo della versione Trailhawk della Compass dotata di specifiche cinesi.

In particolare, l’auto di prova è stata avvistata sulle strade vicino alla sede centrale di Stellantis in Nord America. Dando un’occhiata alle foto spia possiamo vedere che la Compass Trailhawk è dotata di una carrozzeria con una tonalità di nero più marcata rispetto a prima. In aggiunta, è presente una nuova grafica del cofano nera con una striscia rossa simile a quella vista sulla Wrangler 4xe ibrida plug-in.

Jeep Compass Trailhawk 2021: un prototipo senza camuffamento è stato avvistato in Nord America

Non mancano una griglia con cornice in Gloss Black e dei ganci traino rossi tipici dei modelli off-road di Jeep. Il SUV dispone inoltre di un nuovo set di cerchi in alluminio con un design molto simile a quanto visto sul Renegade Trailhawk.

A livello tecnologico, la casa automobilistica statunitense prevede di implementare il nuovo sistema di telecamere a 360° e ciò viene confermato dalla telecamera situata al centro della griglia frontale a sette barre. Quest’ultima dispone del nuovo design visto su Wagoneer e Grand Wagoneer di ultima generazione.

In generale, la Jeep Compass Trailhawk 2021 dovrebbe assomigliare molto al modello standard. Passando all’abitacolo, possiamo aspettarci il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con display touch da 10.1 pollici. Per quanto riguarda le motorizzazioni, sotto il cofano della Compass aggiornata troviamo un quattro cilindri turbo da 1.3 litri preso dal Renegade abbinato alla tecnologia Engine Start/Stop (ESS).

Questo propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 180 CV e 285 nm di coppia massima. Infine, la produzione della Jeep Compass 2021 inizierà nello stabilimento di Toluca (in Messico) ad aprile.

