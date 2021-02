Regno Unito: il governo punta a migliorare le strade della nazione con una serie di investimenti

Il governo britannico ha promesso di spendere 93 milioni di sterline (105,55 milioni di euro) per effettuare importanti miglioramenti alle strade presenti in tutto il paese, con una particolare attenzione a quelle del Nord. Oltre la metà dei finanziamenti andrà alla cosiddetta Northern Powerhouse, compreso un progetto nel North Yorkshire creato per migliorare gli spostamenti tra Harrogate e Skipton.

Secondo quanto riportato dai documenti, verrà costruita una nuova parte di strada per deviare il traffico dalla parte del percorso Kex Gill soggetto spesso a frane. Questo intervento ha l’obiettivo di aiutare a ridurre il traffico nei paesi vicini e permettere agli utenti di viaggiare più tranquilli in quella parte del North Yorkshire.

Ai 55 milioni di sterline (62,42 milioni di euro) si aggiunge un ulteriore investimento da 24 milioni di sterline (27,23 milioni di euro) per lo svincolo di Birchley Island nel west midlands. Situato all’incrocio tra la M5, la A4123 e la A4034, la rotatoria sarà allargata per migliorare il flusso del traffico.

Il Department for Transport (DfT) spera che questa soluzione migliorerà la qualità dell’aria, aumenterà l’occupazione e accrescerà la produzione manufatturiera. 13 milioni di sterline (14,75 milioni di euro) saranno spesi per ammodernare i ponti Redbadge Causeway sul River Test (Hampshire).

Su questi ponti viaggiano circa 60.000 veicoli al giorno, fornendo accesso al porto di Southampton e collegando la riva del New Forest con Southampton. Questo finanziamento è stato messo a punto per accelerare i lavori di manutenzione, velocizzare i viaggi e ridurre i problemi futuri.

In merito a ciò, Grant Shapps – segretario ai trasporti – ha detto: “Sono lieto di annunciare questo importante pacchetto di finanziamenti che garantirà a milioni di persone di continuare a viaggiare facilmente e in sicurezza. È un’ulteriore prova di questo governo che mantiene la sua promessa di far salire di livello il paese, mettendo i trasporti al centro dei nostri sforzi per ripartire meglio dal coronavirus I progetti aiuteranno le persone ad accedere al lavoro e all’istruzione, oltre a garantire una connettività vitale per le imprese locali. Mentre tutti vedranno i benefici di questi programmi nel tempo, per ora è importante ricordare di viaggiare solo per i motivi consentiti mentre continuiamo a dare la priorità alla protezione della salute pubblica e alla prevenzione della diffusione del virus“.

