Maserati Ghibli 2021: la entry-level debutta in Australia

Dopo aver parlato di Quattroporte e Levante, è giunto il momento della Maserati Ghibli 2021 che ha debuttato nelle scorse ore in Australia. Il modello entry-level proposto dalla casa automobilistica modenese ha ricevuto una serie di aggiornamenti sia estetici che tecnologici con il model year 2021.

Sulla parte frontale troviamo una griglia aggiornata con finiture cromate sulla versione GranLusso e nere su quella GranSport mentre sul retro spiccano i nuovi gruppi ottici a LED a forma di boomerang. Sulle versioni GranSport e Black Pack troviamo degli alloggiamenti delle luci colorati per un look più sportivo.

Maserati Ghibli 2021: svelato l’ultimo model year della entry-level del Tridente in Australia

All’interno, lo schermo centrale del sistema di infotainment è stato ingrandito da 8.4 a 10.1 pollici su tutta la gamma e propone cornici sottili per un look più contemporaneo. A livello software troviamo l’ultimo sistema operativo di Maserati basato su Android Automotive con supporto Apple CarPlay e Android Auto. Dietro al volante è stato posizionato un quadro strumenti digitale rivisto che comprende tachimetro e quadranti del contagiri analogici e un nuovo display TFT da 7 pollici.

Sul fronte della sicurezza, la nuova Maserati Ghibli è dotata dell’Active Driving Assist che funziona con il cruise control adattivo per centrare l’auto nella corsia di marcia e mantenere una distanza di sicurezza dalla vettura che precede su qualsiasi strada ben tenuta a velocità fino a 140 km/h. L’equipaggiamento di serie della versione base della nuova Ghibli include cerchi in lega da 19”, quattro terminali di scarico e fari bi-xeno.

Il modello GranLusso aggiunge fari a LED adattivi, cerchi in lega da 19” o da 20” sulla GranLusso S, inserti cromati nel paraurti anteriore, minigonne laterali in tinta con la carrozzeria, pinze freno nere, interni Ermenegildo Zegna con sedili dotati di inserti in seta e porte con chiusura ammortizzata.

La Ghibli GranSport porta con sé fari a LED adattivi, paraurti anteriore e posteriore più sportivi con inserti neri, cerchi in lega da 20”, minigonne laterali in tinta con la carrozzeria, badge GranSport, pinze freno rosse, sedili sportivi, volante sportivo e paddle al volante.

Due motorizzazioni disponibili per la gamma australiana

Per la gamma australiana, la Maserati Ghibli 2021 propone due motori. Quello entry-level, disponibile per le versioni base, GranLusso e GranSport, è un propulsore V6 biturbo benzina da 3 litri che produce 349 CV e 500 nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. Maserati sostiene che la vettura impiega 5,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 267 km/h.

La versione S, disponibile soltanto su GranLusso e GranSport, aumenta la potenza del V6 biturbo da 3 litri a 436 CV e 580 nm per uno scatto da 0 a 100 km/h che avviene in 4,9 secondi mentre la velocità massima è di 286 km/h. Le versioni Hybrid con motore a quattro cilindri da 2 litri con tecnologia mild-hybrid e Trofeo con V8 biturbo da 3.8 litri arriveranno successivamente in Australia.

Per riguarda i prezzi, si parte da 144.990 dollari australiani (91.490 euro) per la nuova Maserati Ghibli base fino ad arrivare a 175.000 dollari australiani (110.427 euro) per la S GranSport.

