Jeep CJ-5 modificata sfida una Mustang GT S550 | Video

Il 1977 stato l’anno in cui Jeep ha portato sul mercato la famosissima Jeep CJ-5. Nel corso degli ultimi anni, l’iconico fuoristrada ha ricevuto una serie di aggiornamenti da parte delle aziende di aftermarket.

Ad esempio, in questo articolo vi parleremo di uno speciale esemplare che ha avuto la possibilità di fronteggiare in una drag race una Ford Mustang GT S550 con il famoso cambio automatico a 10 rapporti. Abbiamo di fronte una CJ-5 non originale in quanto sotto il cofano è presente un motore Chevrolet V8 da 5.7 litri che è stato modificato per scaricare 264 CV sulle ruote posteriori. Grazie al NOS, però, il numero dei CV è passato a circa 436 all’albero motore.

Jeep CJ-5: un esemplare modificato affronta una Mustang GT S550

L’otto cilindri 350ci deve trasportare solo poco più di 1130 kg con una trasmissione automatica a 4 velocità e dei grossi pneumatici posteriori alti 33″ e larghi 22”. Baltic Supra Racing, il canale YouTube che ha acquistato questa Jeep su Craigslist lo scorso Natale, ha in programma di effettuare altri aggiornamenti, quindi possiamo aspettarci altri video sul canale nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda la Ford, si tratta di una Mustang GT del 2018 con motore V8 da 5 litri che è stato modificato in quanto troviamo un impianto di scarico personalizzato e una presa d’aria personalizzata. La vettura riesce ora a produrre circa 507 CV sulle ruote. Per la drag race, la Mustang è stata dotata di cerchi e di un pacchetto di pneumatici con ruote posteriori più piccole e anteriori più sottili in modo da mantenere bassa la resistenza al rotolamento.

Prima di lasciarvi al filmato della drag race, vi anticipiamo solo che sia la Jeep CJ-5 modificata che la Mustang GT S550 riescono a completare il quarto di miglio in 11 secondi. Per maggiori informazioni vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima della clip presente dopo la galleria fotografica.

