La nuova ammiraglia di Citroen si ispirerà ad un SUV?

Citroen farà seguire la sua nuova berlina C4 da un’ammiraglia altrettanto audace, la cui presentazione avverrà nel 2021. Sarà un modello unico nella classe executive che rivaleggerà con berline, station wagon e SUV in un colpo solo, questo grazie alla sua silhouette distintiva. Potenzialmente questa auto potrebbe far rivivere i nomi C5 o C6.

Attualmente nota con il codice interno E43, l’auto diventerà la seconda Citroen mainstream ad avere una nuova prospettiva di vita in forma non convenzionale, seguendo il modello C4 ispirato ai SUV.Sebbene Citroen abbia una storia di grandi berline, il suo calo nelle vendite può essere attribuito all’aumento della popolarità dei SUV, quindi prendere ispirazione da lì potrebbe migliorare le possibilità del marchio nel segmento executive.

L’anno scorso, Laurence Hansen, direttore strategico e prodotto Citroen di nuova nomina, ha dichiarato che il nuovo modello di punta sarà “molto diverso” dall’attuale concorrenza premium, e questi scatti spia certamente confermano tale affermazione. “Sarà molto diverso. Molto comodo. Sarà un’ottima macchina. ”

Gli scatti spia rivelano che il nuovo modello top di gamma e successore spirituale di icone come DS, CX, XM e il precedente C6, abbraccerà un look non convenzionale. Sarà elegante come una berlina dal muso ai montanti C, mentre il tetto si assottiglia verso il portellone dell’auto. Tuttavia, l’intera vettura avrà un’altezza da terra elevata come quella di un SUV, con ruote larghe e rivestimento della carrozzeria robusto, simile alla nuova C4.

Il nuovo modello siederà sulla piattaforma EMP2, che è già utilizzata dal SUV C5 Aircross e da altri modelli all’interno della piega Stellantis, come Vauxhall Grandland X SUV e Peugeot 508.

