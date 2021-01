Abarth Racing: svelato il programma per la stagione 2021

Dopo aver conquistato importanti risultati nella stagione passata sia in pista che nel rally e alla vittoria nella coppa FIA R-GT, Abarth Racing ha svelato nelle scorse ore i suoi programmi che riguardano il 2021 e il Motorsport internazionale.

La serie di monoposto con motori Abarth ha registrato dei numeri in crescita costante con una media di oltre 28 piloti a gara con un massimo di 34 vetture in pista nella serie italiana. L’Italian F4 Championship Powered by Abarth sarà l’ottava stagione con un pacchetto telaio-motore che ha riscosso il plauso di tutti gli addetti ai lavori, tanto da essere scleto in serie nazionali di Formula 4 come quella tedesca ADAC F4 che nel 2021 vedrà il via della settima edizione.

Abarth Racing: annunciato l’intero programma della stagione 2021

L’Abarth 414 TF T-Jet da 1.4 litri con potenza di 160 CV continua ad essere uno dei motori più usati e affidabili nelle serie propedeutiche. Già in questo inizio di stagione 2021, il propulsore dello Scorpione sta dimostrando ancora una volta le sue potenzialità nella serie F4 UAE che, negli Emirati Arabi Uniti, consente ai giovani piloti di preparare al meglio la stagione. Tra i protagonisti di questo inizio stagione c’è Enzo Trulli, figlio dell’ex pilota di Formula 1 Jarno.

La serie mediorientale sarà concentrata tra gennaio e febbraio mentre il 16 maggio inizieranno l’ADAC F4 Championship a Oschersleben e l’Italian F4 Championship a Le Castellet.

Le conferme per Abarth Racing arrivano anche dal mondo del rally con l’Abarth 124 Rally che sarà nuovamente protagonista nel FIA-ERC, il campionato europeo che vedrà sfidarsi le adrenalitiche sportive dello Scorpione in sei degli otto appuntamenti in programma.

Inoltre, l’edizione 2021 assegnerà un ricco montepremi da 169.000 euro. Ad ogni gara, il vincitore riceverà un premio da 10.000 euro mentre chi si posizionerà in seconda e terza posizione del podio verrà premiato con 8000 euro e 6000 euro. Il titolo di campione dell’Abarth Rally Cup 2021, invece, avrà un valore di 25.000 euro.

La stagione 2021 partirà dal 6 all’8 maggio al Rally Islas Canarias su asfalto e successivamente si passeranno alle due tappe su terra in Polonia (18-20 giugno) e in Lettonia (1-3 luglio) per proseguire poi con il Rally Roma Capitale, il Rally Barum in Repubblica Ceca e il finale di stagione in Ungheria dal 22 al 24 ottobre.

