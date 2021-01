Ferrari GTC4Lusso: un insolito prototipo testato a Fiorano | Video

Sappiamo che Ferrari prevede di colmare il vuoto lasciato dalle GTC4Lusso e GTC4Lusso T con il lancio del suo primo SUV con il nome di Ferrari Purosangue. Nelle ultime settimane abbiamo visto diverse foto e video spia di alcuni prototipi completamente camuffati del crossover, alcuni dei quali utilizzavano proprio il corpo della shooting brake.

Nelle scorse ore, il noto leaker Varryx ha pubblicato su YouTube un nuovo filmato in cui ci mostra un prototipo particolare della Ferrari GTC4Lusso senza alcuna mimetizzazione ma con uno speciale nastro nero e blu che va da lato a lato della vettura e sembra includere un sensore.

Ferrari GTC4Lusso: un particolare prototipo è stato avvistato sul circuito di Fiorano

Da ciò che riusciamo a vedere nella clip, la parte posteriore della vettura è stata caricata con qualcosa di pesante, molto probabilmente un contenitore con acqua o qualche altro tipo di liquido posizionato sul sedile del passeggero forse per imitare il peso di una seconda persona. Il prototipo è entrato nel circuito di prova di Fiorano del cavallino rampante dove ha effettuato alcuni test molto lenti su un tratto vuoto di asfalto. Da notare che il collaudatore disponeva di un casco.

Con questa auto di prova, molto probabilmente la casa automobilistica modenese stava effettuando alcune prove relative al Purosangue. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, il primo SUV di Maranello sarà fondamentalmente una versione rialzata della Ferrari GTC4Lusso, quindi questo potrebbe essere un test di carico massimo sulle sospensioni.

Per quanto riguarda il sensore posizionato sul tetto, questo potrebbe essere stato usato per trasmettere dati in tempo reale verso una postazione remota. Visto che ad agosto è terminata la produzione della shooting brake (sia con motore V12 che con quello V8 biturbo), la presentazione ufficiale del Ferrari Purosangue si avvicina sempre di più.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI