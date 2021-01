Nuova Peugeot 308 scommetterà sull’elettrificazione

Peugeot prevede di annunciare molto presto la nuova generazione della Peugeot 308. Nelle ultime settimane sono trapelate in rete diverse informazioni sul modello 2022 che si avvicina sempre di più al debutto ufficiale. Il lancio della nuova 308 sarà la grande innovazione che la casa del Leone effettuerà quest’anno e ciò avverrà nella seconda metà del 2021.

Proprio come il modello presente in questo momento nelle concessionarie, sarà disponibile in due varianti di carrozzeria: la tradizionale berlina a cinque porte e quella station wagon. La nuova 308 dovrà per forza adattarsi ai tempi attuali in cui mobilità sostenibile, connettività e automazione si sviluppano sempre di più. Ecco perché il rinnovamento dovrebbe migliorare diversi aspetti, puntando maggiormente i riflettori sulla mobilità sostenibile e più nello specifico sull’elettrificazione.

Nuova Peugeot 308: la terza generazione sarà elettrificata

In precedenza è emerso che la terza generazione della 308 sarà elettrificata. Questa notizia è stata confermata ufficialmente nelle scorse ore proprio dal marchio di Stellantis. Nei piani futuri che riguardano l’elettrificazione, la nuova Peugeot 308 giocherà un ruolo molto importante all’interno di Peugeot.

Al momento non sappiamo ancora quale tipo di elettrificazione sarà adottata sulla terza generazione dell’auto ma sappiamo che la gamma delle motorizzazioni sarà costituita da propulsori a benzina PureTech 1.2 e diesel BlueHDi 1.5. La potenza sarà compresa fra 100 e 155 CV. A seconda del propulsore scelto, sarà possibile usufruire di un cambio manuale o di uno automatico, sempre con trazione anteriore.

La gamma ibrida plug-in sarà composto da due varianti con potenze da 190 e 225 CV. Queste saranno abbinate a una trasmissione automatica e permetteranno di percorrere oltre 50 km in modalità full electric con una singola ricarica.

La terza generazione della Peugeot 308, infine, utilizzerà la piattaforma EMP2 sviluppata da PSA. Questo pianale è compatibile con una serie di motorizzazioni elettrificate e questo potrebbe portare al lancio anche di una versione mild-hybrid da 48V.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI