Utile Tesla di 721 milioni di dollari nel 2020, addirittura. La Casa californiana abbatte ogni record, a ripetizione. Perché addirittura? Perché ci è riuscita dopo ben 17 anni di vita. A fronte della perdita di 862 milioni dell’anno precedente, tanto per capirci. In passato, solo rossi uno dietro l’altro. Infatti, le Cassandre miopi davano pochi mesi di vita al Costruttore di Elon Musk: la risposta agli esperti di economia automotive sta nei numeri.

Utile Tesla di 721 milioni di dollari nel 2020: ricavi enormi

Straordinari i ricavi: sono saliti del 28% a 31,5 miliardi, poco sopra i 31,1 miliardi attesi dagli analisti. E ora? Sotto la lente la capitalizzazione di mercato: 800 miliardi di dollari. Un cifra spaventosa che prelude a un nuovo pacchetto di opzioni per Musk dal valore di 7 miliardi di dollari.

Il tutto grazie a vendite un millimetro sotto quota mezzo milione di unità nel 2020, salite del 36% in piena pandemia di coronavirus, mentre altre Case annegano comprensibilmente nella depressione da Covid. Come del resto gran parte delle industrie nel mondo.

Eppoi fanno gola i crediti ambientali venduti. A chi? A chi non fa macchine super pulite come Tesla. Con intelligenza e sapienza, questi crediti sono stati comprati da Gruppi che ne necessitavano. Solo un dato: 1,6 miliardi di dollari nel 2020 per i certificati verdi, agognati e tanto desiderati, quasi il triplo rispetto al 2019.

Da stappare una bottiglia di champagne pure i 270 milioni di utile nel quarto trimestre 2020. Il sesto trimestre di fila in utile per la Tesla.

La sfida del Gruppo Volkswagen a Tesla: exploit ID.3 elettrica

Ovviamente, adesso i colossi delle auto hanno affilato le armi e annuncia battaglia automotive contro Tesla: la sfida è lanciata, specie dal Gruppo Volkswagen. Che, occhio, con la ID.3 elettrica arriva al secondo posto nella hit parade delle auto più vendute in Europa. Non delle elettriche, ma di tutte, inclusi diesel e benzina.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI