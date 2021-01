Stellantis: Il più grande stabilimento di motori diesel del mondo passa all’elettrico

La più grande fabbrica di motori diesel del mondo sta attraversando un’importante transizione. Situata a Trémery, in Francia, lo stabilimento ex di PSA ora di Stellantis, sta riducendo la produzione di motori a combustione per espandere la produzione di modelli elettrici.

Inaugurata nel 2019, la fabbrica produrrà quest’anno 180.000 motori elettrici. L’obiettivo a lungo termine è quello di produrre 900mila unità all’anno fino al 2025 e, una volta raggiunto l’obiettivo, l’installazione svilupperà più motori elettrici che a combustione.

La transizione è legata alla nuova legislazione che vieterà la vendita di auto a diesel fino al prossimo decennio. Ad esempio, diversi paesi in Europa stanno facilitando l’acquisto di auto elettriche con leggi sugli incentivi e sulla riduzione delle tasse

Nei prossimi anni, diverse case automobilistiche dovranno apportare modifiche graduali come quella che sta avvenendo nello stabilimento di Stellantis in Francia. Pertanto, costruiranno modelli di motore in base alle esigenze del mercato .

“Alcuni anni fa abbiamo deciso di investire nella transizione energetica e rendere più flessibili i nostri stabilimenti. Lo stabilimento di Trémery è un ottimo esempio di questo cambiamento “, ha affermato Yann Vincent, vicepresidente esecutivo e direttore industriale di PSA.

Purtroppo, la transizione ha lo svantaggio di mettere a rischio i posti di lavoro. Questo perché, a differenza dei motori elettrici, i motori a combustione sono più complessi e richiedono la partecipazione di più persone durante il processo produttivo.

D’altra parte, il cambiamento graduale non porterà a grandi licenziamenti. In questo caso, come sottolineano i rappresentanti sindacali, i lavoratori in pensione non saranno sostituiti da nuovi dipendenti in fabbrica.

