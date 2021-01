Nuovi Peugeot 3008 e 5008 confermati per l’Australia

L’Australia accoglierà presto l’arrivo dei nuovi Peugeot 3008 e 5008 aggiornati che portano con sé nuovi propulsori, design e funzionalità. A livello estetico, i due SUV dispongono di una griglia anteriore senza cornice, delle prese d’aria laterali nere e un battistrada verniciato al centro.

Sul retro, il nuovo restyling di entrambi i modelli propone fanali a LED in stile artiglio con una lente fumé per un design più accattivante. All’interno, gli utenti possono accedere a un sistema di infotainment con display touch da 10 pollici e una serie di interruttori che consentono di accedere rapidamente alle funzioni più comuni come ad esempio quelle per controllare il climatizzatore.

Nuovi Peugeot 3008 e 5008: la casa francese conferma l’arrivo dei nuovi restyling nel paese

Peugeot dà la possibilità di aggiungere un impianto audio Focal con 10 altoparlanti e un nuovo rivestimento in alcantara con cuciture Aikinite. Per la prima volta, la casa automobilistica francese porterà in Australia la versione GT Sport del nuovo Peugeot 3008. Questo verrà fornito con il pacchetto Black Pack che include cerchi in lega Washington da 19” con taglio a diamante. Inoltre, la 3008 GT Sport propone impianto audio Focal e rivestimento in pelle nappa.

Le specifiche dei motori destinati ai modelli australiani devono essere ancora annunciate ufficialmente ma il restyling 2021 del 3008 ha debuttato con un motore turbo da 1.6 litri con tecnologia ibrida in grado di sviluppare una potenza fino a 300 CV. È stata rivelata anche una versione con potenza di 224 CV. Entrambi propongono un’autonomia in modalità full electric di circa 55 km con una singola ricarica.

Per quanto riguarda il nuovo Peugeot 5008, è dotato di un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici con display configurabili e tre file di sedili indipendenti per la massima versatilità a bordo. I nuovi restyling dei modelli saranno lanciati in Australia nei prossimi mesi mentre i prezzi e le caratteristiche finali saranno annunciati più vicino al loro arrivo.

