Fiat Strada di prima generazione esce di scena dopo 23 anni

Dopo ben 23 anni, la prima generazione del Fiat Strada dice addio come ultimo membro del progetto 178 disegnato da Giorgetto Giugiaro. Conosciuta come progetto 278, la prima generazione del pick-up ha preso il posto del vecchio Fiorino, derivato dalla Uno, che è stato proposto ancora in versione furgone per alcuni anni.

Proprio come la Palio Weekend, il pick-up Fiat ha adottato lo stile avventuroso tipico della versione Adventure ma si è evoluto ancora di più. Il modello è stato offerto in diverse varianti con cabina estesa, doppia cabina, terza porta e altro ancora.

Fiat Strada: terminata definitivamente la produzione della prima generazione

Il Fiat Strada Hard Warking era l’unica versione rimanente della prima generazione che ha riscontrato un enorme successo nel mercato brasiliano. Tuttavia, la nuova generazione dello Strada (progetto 281) prevede versioni con cabina estesa e doppia cabina per un utilizzo lavorativo. Diversi operatori di flotte hanno già rinunciato alla prima generazione per acquistare quella nuova.

Lo Strada Hard Warking può essere ancora trovato sul sito Web brasiliano del marchio italiano a un prezzo di listino di 65.490 R$ (9998 euro). Equipaggiato dal motore Fire Evo 1.4 con potenza fino a 86 CV, il pick-up dispone soltanto del Pack Worker come optional aggiungendo 2700 R$ (412 euro).

Con la fine della prima generazione del veicolo, ora lo storico marchio di Torino dispone di una gamma di veicoli più aggiornata, anche se viene ancora venduto il vecchio Doblò. Presto soltanto la Uno e la Grand Siena saranno i veicoli più vecchi presenti nella gamma brasiliana del marchio.

Venduto anche in Europa, il vecchio Fiat Strada disponeva di motori benzina 1.2 e turbodiesel 1.7, quest’ultimo sostituito in seguito dal Multijet 1.3 da 85 CV. La nuova generazione del pick-up compatto si è già distinta in America Latina, raggiungendo la leadership di mercato e debuttando con il Firefly 1.3. Inoltre, Fiat prevede di aggiungere molto presto la versione con Firefly 1.0 turbo abbinato a una trasmissione CVT.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI