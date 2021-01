Per De Meo (Renault) elettrica ancora costosissima nel 2030. Tiene banco il prezzo delle vetture a batteria, grande ostacolo per il boom. Tant’è che si diffondono in Norvegia, grazie a una fortissima politica di incentivi. E altrove dove ci sono gli ecobonus. Anche in Italia, se esistono gettoni statali, da unire a promozioni delle Case.

Per De Meo (Renault) elettrica ancora costosissima nel 2030: più care

Come sempre, l’amministratore delegato Renault, Luca De Meo, è chiaro: le auto diventeranno molto più care nei prossimi anni. Lo ha detto in modo esplicito il manager italiano a capo del Costruttore francese nel corso di una tavola rotonda con la stampa.

Ma sentiamo il secondo punto: questa è una cosa che nessuno vuole ammettere, nemmeno i politici, dice De Meo. E perché? Perché vogliono spingere sull’elettrico.

Tuttavia, c’è un ma. Un powertrain elettrico costa tre o quattro volte più di uno tradizionale.

Morale di De Meo: ci vorranno dieci anni per ridurne il prezzo alla metà, quindi tra dieci anni costerà ancora il doppio.

Prezzi delle elettriche: un mistero

Così, sul web, rimbalzano previsioni di ogni tipo sui prezzi delle elettriche. C’è chi le vede come gli smartphone: all’inizio costosissimi, poi meno cari. O, prim’ancora, come i videoregistratori. O i televisori evoluti. Prezzi destinati a scendere in fretta.

Invece, altri prevedono tempi molto più lunghi: è il caso di De Meo. Di qui, l’idea del dirigente nostro connazionale: visto che i prezzi aumenteranno, allora nel piano industriale Renault mondo non c’è un’esplosione dei volumi. Si punta a numeri abbastanza bassi anche per gli effetti post-crisi, che dureranno per anni.

La transizione verde c’è? Per De Meo, sì. Il treno è partito. Ma la tempistica dipende da come sono state definite le regole del gioco, misurate sul consumo della flotta media.

